FDP-Chef Lindner Die Bewährungsprobe

Christian Lindner hat sich eines geschworen: Den 22. September 2013 vergessen zu machen. Damals flog die FDP erstmals in ihrer Geschichte aus dem Bundestag. "Das letzte Bild der Geschichte der FDP", sagt Lindner auf dem Bundesparteitag in Berlin, "das wird nicht der Jubel der Grünen über unser Ausscheiden sein."

Fünf Monate vor der Bundestagswahl sieht es danach aus, als könnte Lindner sein Versprechen einhalten. In den Umfragen steht die Partei bundesweit bei sechs Prozent, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen in dieser Woche bei zehn und zwölf Prozent. Dort werden Anfang und Mitte Mai neue Landtage gewählt.

Die FDP unter Lindner hat in den vergangenen vier Jahren Boden gut gemacht. Das zeigt sich auch in der alten Postbahnhalle im Berliner Bezirk Kreuzberg, dem Austragungsort des dreitägigen Parteitags, der am Sonntag zu Ende geht. Im Herbst 2013, als Lindner hier in tiefer Krise zum Parteichef gewählt wurde, war die Zahl der Sponsoren überschaubar. Jetzt ist die Vorhalle mit Ständen gut gefüllt, am Eingang ziehen die Delegierten an einem Auto eines deutschen Premiumherstellers vorbei.

Bei seiner Wiederwahl als Parteichef erhält Lindner am Freitag in Berlin 91 Prozent, nur 1,41 Prozent weniger zwei Jahre zuvor. Er ist und bleibt das Gesicht der Partei, auch wenn Generalsekretärin Nicola Beer erklärt, die Partei sei "keine One-Man-Show", sondern setze auf ihre Inhalte und auf die "Kraft der vielen", der 56.000 Mitglieder. Die Wirklichkeit sieht anders aus: In einem hippen FDP-Werbefilm im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen taucht allein Christian Lindner auf. Und während seiner Rede am Freitag in Berlin wurde sein Konterfei auf eine 81 Quadratmeter große Videoleinwand übertragen. Mehr Lindner geht eigentlich nicht mehr.

"Sie sehen heute viel besser aus als früher - so verlebt"

In Berlin erleben die Delegierten einen 38-Jährigen, der das Bild von einer "wettergegerbten Partei" beschwört und die Geschichte einer jungen Frau erzählt, die ihm kürzlich sagte: "Sie sehen heute viel besser aus als früher - so verlebt." Die FDP weiß, was sie an ihrem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten hat. Selbst die Anwürfe der Opposition, er werde nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen keine Verantwortung übernehmen, weil sein Ziel der Bundestag ist, schadet ihm nicht. Früh hatte die FDP deutlich gemacht, dass Lindner sowohl als Spitzenkandidat in seinem Heimatland und für den Bundestag antritt - die Wähler der FDP wissen, woran sie sind.

Schwieriger wird es bei der Frage, für was die Liberalen stehen. Das ganz große griffige Thema fehlt. Die FDP als "Kraft der Freiheit" setzt in ihrem Wahlprogramm auf "weltbeste Bildung", auf Digitalisierung, auf den Schutz der Bürgerrechte, ist für die Gleichstellung der Homoehe, für das transatlantische Verhältnis, die Nato und die EU, gegen einen wachsenden Protektionismus. Das Versprechen einer Steuerentlastung, das die FDP unter Guido Westerwelle einst als zentrales Thema in der schwarz-gelben Koalition nicht einhalten konnte, taucht zwar auf. Aber es ist eines unter vielen. "Wir werden nicht nur einen Steuerwahlkampf machen, aber selbstverständlich lassen wir uns das Thema nicht nehmen", sagt Lindner, es gebe "keine Liberalen nur als Spartenprogramm". Bis 2021 hat Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) 110 Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen prognostiziert, rechnet er vor. Es seien "mindestens 30 bis 40 Milliarden an Entlastung möglich, mindestens", glaubt Lindner.

Das Wahlprogramm, das am Samstag beraten wird und am Sonntag verabschiedet werden soll, atmet eine FDP, die nach vielen Seiten hin anschlussfähig ist, auch wenn Lindner betont, ohne Koalitionsaussage in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Zu einer möglichen Regierungsverantwortung sagt er, man werde die "Chance auf ein Comeback" nicht verspielen, "in dem wir uns - von wem auch immer - zu nützlichen Idioten für beliebige Mehrheiten machen."

Parteitag begrenzt Doppelte Staatsbürgerschaft

Unter Lindner haben sich die Liberalen auch inhaltlich neu aufgestellt. Die FDP fordert nun ein Ende der Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei, will stattdessen einen "Grundlagenvertrag", sie plädiert für einen geregelten Austritt eines Staates aus der Eurozone ohne Verlust der EU-Mitgliedschaft, ebenso für ein geordnetes Staatsinsolvenz-Verfahren in der Eurozone. Das wirkt auch wie ein Angebot an Wähler, die von der Politik der Union und von Kanzlerin Angela Merkel enttäuscht sind, aber nicht AfD wählen wollen.

Video SPIEGL ONLINE/dpa

In Berlin wird am Samstag über Strecken leidenschaftlich debattiert. Mit knapper Mehrheit setze sich ein Antrag der Jungen Liberalen durch, der eine allgemeine Impfpflicht für alle Kinder bis 14 Jahre verlangt. Aufgrund unwissenschaftlicher Vorurteile und Impfmüdigkeit gefährdeten immer mehr Eltern die Gesundheit ihrer und anderer Kinder, so das Papier.

Einen Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Afghanistan, wie ihn die Jungen Liberalen im Wahlprogramm verlangten, wurde hingegen von den Delegierten deutlich abgelehnt. Lindner selbst stellte sich am Samstag in einer kurzen Intervention hinter die Forderung gegen einen Abschiebestopp, wie ihn zuvor sein Vize Wolfgang Kubicki formuliert hatte. Ein Antrag des Bundesvorstandes zur doppelten Staatsbürgerschaft wurde schließlich nach längerer Aussprache mit einigen Ergänzungen angenommen. Die doppelte Staatsbürgerschaft soll aus Sicht der FDP nur noch bis zur dritten Generation - die der Enkel - gelten. Die Betroffenen der vierten Generation müssen sich dann für eine der beiden Staatsbürgerschaften entscheiden.

AfD will Lindner an eine Forderung erinnern

Auf dem Parteitag hat Lindner nicht nur seine Kritik an der Art und Weise, wie Merkel die Flüchtlingspolitik gehandhabt hat, wiederholt. Er kündigte auch an, sich nach einem Einzug in den Bundestag bei diesem Thema für einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Die AfD, von der er sich scharf abgrenzte, griff die Vorlage auf: Vorstandsmitglied Beatrix von Storch erklärte via Presseerklärung, Lindner habe eine Forderung übernommen, an die die AfD die "Umfallerpartei FDP" erinnern werde, "wenn ihr eine Regierungsbeteiligung winkt."

Lindners Kurs ist nicht ohne Risiko. In einem Interview mit dem "Stern" hatte er sich dafür ausgesprochen, dass der Nationalspieler Mesut Özil die deutsche Nationalhymne singen solle. In Berlin nannte er seine Aussage ironisch nach dem Shitstorm im Netz ein "Özilgate", verteidigte sie aber. So ganz wohl aber scheint ihm dabei nicht zu sein. Den Delegierten erzählte er von Zuschriften, die ihn "besorgt" machten, als Ausdruck einer "nervösen Grundstimmung". Deren Stimmen wolle er "lieber nicht".