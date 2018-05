FDP streitet über Russland-Sanktionen "Mit ausgestreckter Hand und geradem Rücken"

Die bayerische Delegierte Ruth Hohenadl blickt in den Saal der Halle. Vehement verteidigt sie die EU-Sanktionen gegen Russland, wirbt für den Antrag des Bundesvorstandes. Am Ende ihrer kurzen Rede richtet sie "ein ernstes Wort in die Partei hinein", auch "an bestimmte Personen". Sie erinnert an die Zerstrittenheit der früheren Jahre, die die FDP fast in den Untergang getrieben hat. "Jeder hat das Recht auf eine eigene Position, aber das ausgerechnet aus dem Bundesvorstand ein Torpedo kommt, dafür fehlt mir jedes Verständnis", sagt sie. In der Halle mischt sich Applaus mit Gelächter.

Jeder in der Halle ahnt, wer gemeint ist.

Gleich nach Hohenadl tritt Parteivize Wolfgang Kubicki ans Rednerpult. Er sei "wohl das Torpedo", sagt er. Kubicki ist einmal mehr das Enfant terrible der FDP, eine Rolle, die er schon oft gespielt hat. Mitte März hatte der Anwalt aus Schleswig-Holstein sich öffentlich für einen schrittweisen Abbau der EU-Strafmaßnahmen gegen Russland ausgesprochen. Zum Parteitag in Berlin hatte er einen eigenen Änderungsantrag zum Papier des Bundesvorstandes eingereicht, der vom Thüringer Landesverband unterstützt wurde. Doch der Antrag kam am Sonntag nicht durch, eine große Mehrheit der Delegierten lehnte ihn ab - und so erleiden Kubicki und die Thüringer Unterstützer eine klare Niederlage. So war es in der FDP-Führung vorhergesagt worden, so trat es ein.

Kubicki: Kein Machtkampf noch Zerwürfnis mit Lindner

Vorausgegangen war eine in Teilen hitzige Debatte. Gleich zu Beginn wandte sich Kubicki an die Medien, die seit Wochen über einen Bruch zwischen ihm und Parteichef Christian Lindner spekulieren und stellte fest: "Es gibt weder einen Machtkampf noch ein Zerwürfnis zwischen Christian Lindner und mir." In seinem Änderungsantrag hatte Kubicki geschrieben, die Sanktionen hätten bislang "keine erkennbaren Fortschritte in Richtung der gewünschten deeskalierenden und friedensstiftenden Wirkung, ein "dosiertes Entgegenkommen" solle daher nicht ausgeschlossen werden.

Parteichef Lindner war am Tag zuvor bereits in seiner Rede auf die Russland-Debatte eingegangen. Ein "Meinungsspektrum macht uns nicht schwach, sondern stark", hatte er erklärt. Vorsorglich hatte er, ohne Kubicki und den Thüringer Landesverband beim Namen zu nennen, auch erklärt, niemand, der mit seiner Meinung auf dem Parteitag unterliege, "ist danach beschädigt". So suchte Lindner dem Konflikt die Spitze zu nehmen.

Kubicki erfuhr auf dem Parteitag für seine Position heftigen Widerstand, sogar manchen persönlichen Angriff, er sei über die "Emotionalität überrascht", sagt er. Marco Buschmann, Fraktionsgeschäftsführer und enger Vertrauter von Lindner, trat daraufhin ans Podium und erinnerte daran, dass Kubicki Parteivize sei, "weil Du nicht zu Jedem Ja oder Amen sagst". Kubickis Haltung zu den Sanktionen sei seit langem bekannt, er müsse daher auch seine Meinung sagen dürfen "selbst wenn sie falsch ist". Da brandete Gelächter auf.

So wird der zweitägige Parteitag, dem ersten nach der Bundestagswahl, am Ende doch noch eine muntere Veranstaltung. Am Tag zuvor hatte die FDP sich über Stunden mit Satzungsfragen befasst. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff, der den Russland- Antrag des Bundesvorstandes mit anderen FDP-Politikern erarbeitet hatte, versuchte in seiner Rede, auch die Kritiker der westlichen Russland-Politik in der FDP mitzunehmen. Russland sei ein "großes, stolzes Land", es verdiene, mit Respekt behandelt zu werden, doch sei es auch ein Land, in dem die Justiz und die Medien nicht mehr unabhängig seien und es die Opposition schwer habe. Der Ausgangspunkt für die Haltung der FDP sei die Besetzung der Krim durch Russland, der Krieg im Osten der Ukraine. "Wir als Liberale sollten uns nicht von dem Konsens der Europäer verabschieden und den Weg der Duckmäuserei gehen", warnte der Außenpolitiker. Die Wirtschaft sei wichtig, das sei für Liberale klar, aber die "Wirtschaft ist nicht wichtiger als Frieden, als Menschenrechte", so Lambsdorff und warb für eine Haltung der "ausgestreckten Hand und geradem Rücken".

Gerhardt: "Wir sitzen nicht im Cockpit des Kreml"

Kubicki und die Anhänger des Thüringer Landesverbandes unter ihrem Vorsitzenden Thomas Kemmerich waren in der Aussprache von Anbeginn klar in der Minderheit. Die Mehrheit der Delegierten folgten dem Beschluss des Bundesvorstands, in dem die EU-Sanktionen unterstützt werden, zugleich aber Russland eine Rückkehr in die Runde der G 8 (G7 plus 1) angeboten wird.

Die Stimmung traf Wolfgang Gerhardt, Vorstandsvorsitzenden der parteinahen Friedrich-Naumann-Stiftung, die seit Jahren in Russland aktiv ist, auch an der Seite von Nicht-Regierungsorganisationen und oppositionellen Kräften. "Wir sind der Partner der Zivilgesellschaft und wir sitzen nicht im Cockpit des Kreml", rief der frühere Partei- und Fraktionschef in die Halle. Was seinem Auftritt folgte, war ein donnernder Applaus der Delegierten.