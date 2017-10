Kursdebatte FDP-Flügel streiten über Zukunft des Euro

Nicht nur die Union muss sich vor den Sondierungsgesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition zunächst intern auf eine Linie verständigen. Auch die Liberalen sind nicht überall einer Meinung: Es geht um die zukünftige Architektur der Währungsunion.

Die Hardliner in der FDP sind dafür, die Ausleihkapazität des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zurückzufahren und diesen langfristig abzuschaffen - so wie es im Wahlprogramm steht. Die Pragmatiker dagegen warnen vor einem solchen Schritt.

"Man kann argumentieren, aber man darf sich nicht isolieren", sagte der baden-württembergische FDP-Vorsitzende Michael Theurer dem SPIEGEL. "Eine Abschaffung des ESM zum jetzigen Zeitpunkt wäre unverantwortlich, dadurch käme die Euro-Krise zurück, das kann niemand wollen." Vorrang müsse eine Insolvenzordnung für Euro-Staaten haben. "Die FDP muss politikfähig bleiben", mahnte Präsidiumsmitglied Theurer.

Alexander Graf Lambsdorff, der wie Theurer vom Europaparlament in den Bundestag wechselt, sagte dem SPIEGEL: "In einer idealen Welt mit Haushaltsdisziplin in der gesamten Eurozone bräuchten wir keinen ESM. Solange es ihn gibt, sollte er Reformprogramme in Krisenländern ohne die derzeit zu beobachtende politische Einmischung der Kommission überwachen."

Die in Europa verbreitete Angst vor einer Regierungsbeteiligung der FDP hält Lambsdorff für unbegründet. "Für uns ist Solidarität kein Fremdwort, sondern ein Grundprinzip der Europäischen Union. Das stellt die FDP nicht in Frage", betonte er.

Genugtuung bei Euro-Rebell Schäffler

Die Kritiker der Euro-Rettungspolitik hingegen pochen auf die Einhaltung des Wahlprogramms. "Wir müssen in der Eurozone wieder zu dem Grundsatz zurückkehren, dass jedes Land im Prinzip selbst für seine Schulden haftet", sagte FDP-Finanzexperte Hermann Otto Solms. "Das war der Leitsatz im Maastricht-Vertrag, der wieder verstärkt zur Geltung gebracht werden muss."

Auch Frank Schäffler, der mit seinem Widerstand gegen den Rettungsschirm vor sechs Jahren noch einen parteiinternen Mitgliederentschied verlor und künftig wieder im Bundestag sitzt, zeigt sich zufrieden. "Ich finde es gut, dass sich meine damalige Position zum ESM und zur Eurorettung heute im Wahlprogramm der FDP wiederfindet", sagte er dem SPIEGEL.

Parteichef Christian Lindner ließ über seinen Sprecher Nils Droste mitteilen, es gelte "nach der Wahl, was wir vor der Wahl gesagt haben". Die Freien Demokraten wollten eine Trendwende für die Eurozone erreichen, hin zu finanzpolitischer Eigenverantwortung, soliden öffentlichen Finanzen und Wachstum, so der FDP-Sprecher. "Einen europäischen Finanzausgleich lehnen wir ab."