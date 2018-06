Asyl-Affäre FDP will Antrag für Untersuchungsausschuss am Montag vorstellen

FDP-Chef Christian Lindner fordert seit Längerem einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen rund um das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Unter anderem solle dort auch die Flüchtlingspolitik untersucht werden, hatte er zuletzt in einem Interview mit dem SPIEGEL erklärt. Seine Begründung: "Die Vorgänge im Bamf werfen ein Schlaglicht auf die gesamte Flüchtlingspolitik der vergangenen vier Jahre."

Am kommenden Montag will der FDP-Partei- und Fraktionschef zusammen mit dem Parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann und Fraktionsvize Stephan Thomae den Einsetzungsantrag für den Bamf-Untersuchungsausschuss in Berlin vorstellen. Das bestätigte ein FDP-Fraktionssprecher dem SPIEGEL am Freitag. Über das Wochenende wollen FDP-Experten in der Fraktion noch an dem Antrag arbeiten, der schließlich am frühen Montagmorgen in der Bundespressekonferenz den Medien präsentiert werden soll, vor Beginn der regulären Plenarwoche des Bundestags.

AfD setzt auf offene Gespräche

Ob es am Ende aber überhaupt zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kommt, ist weiterhin unklar. Dafür sind die Stimmen von 25 Prozent der Abgeordneten des Bundestags notwendig, die FDP wäre also auf Unterstützung der anderen Oppositionsparteien angewiesen. Am Donnerstag war die AfD-Bundestagsfraktion in Berlin vorgeprescht und hatte ihrerseits einen eigenen Antrag für einen Bamf-Untersuchungsausschuss in Berlin vorgestellt. Doch dürfte dieser Antrag keine Unterstützung bei den anderen Fraktionen finden.

Bislang hängt die FDP mit ihrem Vorstoß weiter in der Luft, denn Grüne und Linke haben bislang noch keine endgültige Klarheit in der Frage eines Untersuchungsausschusses erkennen lassen. Aus beiden Fraktionen hieß es zuletzt, es bestehe weiterhin die Möglichkeit, die Probleme im Bamf in Sondersitzungen des Innenausschusses des Bundestags zu klären.

Die AfD wiederum setzt auf Gespräche mit den Liberalen. AfD-Innenpolitikerin Beatrix von Storch hatte am Donnerstag in Berlin erklärt, sie habe den Eindruck, "dass wir mit der FDP in der gleichen Richtung unterwegs sind", man gehe in "offene Gespräche hinein". Der Justitiar der AfD-Fraktion, Stephan Brandner, erklärte wiederum in schärferer Tonlage: "Unser Antrag liegt bereits vor und die FDP springt mal wieder auf den fahrenden Zug auf". Die AfD werde ihren Antrag im Plenum einbringen, dann die FDP, so Brandner. Bei den anschließenden Beratungen werde man schließlich sehen, ob man aus zwei Anträgen einen machen könne.

Aus der FDP war zuletzt zu hören, sollte die AfD einem Einsetzungsantrag der FDP folgen, könne man sich dagegen schlechterdings nicht wehren. FDP-Chef Lindner hatte jüngst auf ein Umdenken auf Seiten der Grünen gesetzt, um den Arbeitsauftrag des Gremiums zu erarbeiten. "Ich schlage ihnen Gespräche über den Untersuchungsauftrag vor. Es kann nicht sein, dass die Grünen zu den Chefverteidigern von Angela Merkel und den Herren Altmaier, Seehofer und de Maizière werden", sagte Lindner gegenüber dem SPIEGEL. Doch bislang gibt es keine Signale der Grünen, die dem FDP-Chef Hoffnung machen können.

