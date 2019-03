FDP-Vize Kubicki in der Kritik "Wolfgang ist der Ric Grenell der FDP"

Nachdem Wolfgang Kubicki diese Woche gefordert hatte, US-Botschafter Richard Grenell zur unerwünschten Person zu erklären, riet der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann nach SPIEGEL-Informationen dazu, die Einlassungen von Kubicki zu ignorieren.

"Wolfgang ist der Ric Grenell der FDP", sagte Buschmann in kleinem Kreis. Um den Eindruck eines parteiinternen Streits zu vermeiden, sei es besser, Kubicki nicht öffentlich zu widersprechen, so Buschmann.

Der für Außenpolitik zuständige FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hingegen fürchtete hingegen offenbar, Kubickis Forderung nach Ausweisung des US-Botschafters könne als Position der Partei wahrgenommen werden. Auf Twitter stellte Lambsdorff klar: "Das ist nicht die Haltung der @fdp."

Kubicki kritisierte Lambsdorffs Reaktion. "Äußerungen von Parteifreunden, die meinen, als einzige für die Partei sprechen zu dürfen, halte ich in der Sache nicht für zielführend", sagte der FDP-Vize dem SPIEGEL.

Außer von Lambsdorff habe er persönlich in der Partei weit überwiegend positive Rückmeldungen für seine Kritik am US-Botschafter erhalten, behauptete er. Die Kritik an US-Botschafter Grenell rechtfertigt Kubicki mit den Worten. "Manchmal gehört auf einen groben Klotz ein grober Keil."