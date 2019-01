In der "Zeit" stand neulich ein langer Artikel über die Gefahren des Alkohols. Die Wissenschaft ist sich uneinig, welche Auswirkungen der regelmäßige Genuss alkoholischer Getränke auf die Gesundheit hat. Einer der zitierten Wissenschaftler, der, für mich nicht ganz überraschend, in Deutschland lebt, vertritt die Ansicht, dass jeder Schluck Wein ein Schluck zu viel sei. Ein von ihm im "Deutschen Ärzteblatt" veröffentlichter Text trägt den Titel: "Konsum bedeutet immer Risiko".

Dem Satz würde ich vorbehaltlos zustimmen. Leben heißt, dass man irgendwann an irgendetwas stirbt, das ist nahezu unweigerlich so. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass man sich nicht verrückt machen sollte. Das ist die tröstliche Nachricht.

Der Gesundheitsforscher meinte den Satz allerdings erkennbar anders, nämlich als Aufforderung zur Risikovermeidung. Er plädiert für Null-Toleranz bei alkoholischen Getränken, weil man nicht ausschließen kann, dass Alkohol auch in sehr geringen Mengen zu Herzschäden, Schlaganfall oder Krebs führt.

"Konsum bedeutet immer Risiko", ist das passende Motto für Leute, die sich am liebsten verkriechen. Es lässt sich auf alles anwenden, was einem gefährlich erscheint. Selbst Kräutertee steht inzwischen im Verdacht, unerwünschte Nebenwirkungen zu produzieren. Erhöhtes Krebsrisiko wegen "unerwartet hoher Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden", meldete eine große Zeitung. Kinder, Schwangere und Stillende sollten ihre Teetassen öfter mal leer lassen, lautete die Empfehlung.

Wie ist das mit der Unvoreingenommenheit?

Niemand zieht bei einer Glaubensbewegung so viel Wut auf sich wie der Häretiker. Vor einer Woche haben sich mehr als 100 Lungenärzte mit einem Aufruf zu Wort gemeldet, weil sie nicht glauben, dass Feinstaub und Stickoxid so schädlich sind, wie überall zu lesen steht. Nun wird mit großem Aufwand zu beweisen versucht, dass es sich bei den Unterzeichnern um Leute handelt, die entweder verblendet sind oder von der Industrie gekauft.

Einer der Initiatoren hat als Ingenieur an der Entwicklung von Dieselmotoren mitgearbeitet. Das wurde groß herausgestellt, so als erledigten sich damit auch die Einwände der Pneumologen, die eine Überprüfung der Grenzwerte für angezeigt halten. Genauso gut könnte man fragen, wieviele Ärzte, die an die unmittelbare Schädlichkeit von Feinstaub und Stickoxid glauben, bei den Grünen oder einem der unzähligen Umweltverbände Mitglied sind. Auch das könnte man als Beleg für mangelnde Unvoreingenommenheit werten. Aber so läuft das nicht.

Es gibt bereits ein neues Wort für Leute, die Feinstaub nicht ernst nehmen: "Feinstaubbelastungsleugner". Der Podcaster und Grimme-Preisträger Tilo Jung hat es in die Welt gesetzt. Ich bin sicher, dem Begriff steht eine große Karriere bevor. Noch zehn Tage und das Umweltbundesamt legt eine Broschüre auf, warum man Journalisten nicht trauen kann, die Stickoxid- und Feinstaub-Grenzwerte anzweifeln.

MEHR ZUM THEMA Umwelt-Medizinerin gegen Lungenarzt Schützen die Grenzwerte unsere Gesundheit?

Das Umweltbundesamt hat mit solchen Broschüren Erfahrung. Vor fünf Jahren traf es Journalisten und Wissenschaftler, die Meldungen zum Klimawandel für übertrieben gehalten hatten. Sie wurden namentlich als "Klimawandelskeptiker" aufgeführt, die Positionen vertreten würden, die nicht mit dem Kenntnisstand der Klimawissenschaft übereinstimmten.

Je näh er man sich mit der Materie befasst, desto komplizierter wird es

Was mich an der Grenzwerte-Diskussion überrascht, ist, dass sich auch Menschen, denen man einen Hochschulabschluss zutraut, erkennbar schwertun, zwischen Korrelation und Kausalität zu unterscheiden. Es ist unstrittig, dass Leute, die an einer Hauptverkehrsstraße wohnen, häufiger an Krankheiten leiden als Stadtmenschen, die das Glück haben, ein Häuschen in einer ruhigen Nebenstraße zu besitzen. Der Laie (und wie sich zeigt, auch eine Reihe von Experten) zieht daraus den Schluss, dass es der Autoverkehr sein muss, der die Hauptstraßenanwohner vorzeitig ins Grab bringt. Was zur Ursache erklärt wird, ist aber möglicherweise nur ein scheinbar kausaler Zusammenhang. Mindestens so plausibel ist eine andere Erklärung.

Wer seine Wohnung direkt an einer verkehrsreichen Straße hat, gehört mit einiger Wahrscheinlichkeit zu den weniger privilegierten Menschen. Mit Armut geht oft ein altersverkürzender Lebensstil einher. Es wird mehr geraucht und getrunken, arme Menschen ernähren sich häufig auch schlechter als wohlhabendere und treiben weniger Sport. Um zu einer verlässlichen Aussage über die Gefährlichkeit von einem Umweltgift wie Stickoxid zu kommen, müsste man die Bürger also nach dem Zufallsprinzip über die Stadt verteilen. Leider geht so ein Experiment bei keinem Stadtrat durch.

Je näher man sich mit der Materie befasst, desto komplizierter wird es, was bei einem Teil des politischen Publikums die Unlust erklären mag, den Dingen auf den Grund zu gehen. Bis heute ist es ein Rätsel, warum in vielen Städten nach Einrichtung von Umweltzonen nicht wie erwartet die Feinstaubwerte nicht wie erwartet gesunken, sondern gestiegen sind.

Ohnehin ist das Risiko, sich eine Feinstaublunge zu holen, dort am höchsten, wo es die wenigsten vermuten. Was ist, die Konzentration von Feinstaubpartikel in der Luft betreffend, der gefährlichste Ort in Deutschland? Nein, es ist nicht die Verkehrsinsel und auch nicht das Autobahnkreuz. Es ist, Sie werden es nicht glauben, die U-Bahn-Station. Bremsabrieb in einem nach oben hin geschlossenen Raum: Schlimmer geht's nicht, wie ich am Wochenende meiner Sonntagszeitung entnommen habe.

Ich warte jetzt auf die Sperrung aller U-Bahnhöfe Deutschlands. "ÖPNV tötet" - das kann doch die Politik nicht ruhen lassen!