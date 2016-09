Köln Flüchtling wegen Extremismus-Verdacht festgenommen

Noch sind die genauen Details der Festnahme eines 16 Jahre alten Flüchtlings in einer Unterkunft in Köln unklar. Bekannt ist bisher nur: Von dem Syrer ging nach Angaben der Polizei eine "ernstzunehmende Gefahr" aus.

Der Jugendliche soll sich in kurzer Zeit radikalisiert haben. Eine Spezialeinheit nahm ihn am Dienstag nach einem Bericht der "Kölnischen Rundschau" in einer Turnhalle in Köln-Porz fest. Dort hat die Stadt Asylbewerber untergebracht.

Bei dem Einsatz wurden drei Flüchtlinge leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Weitere Einzelheiten gaben die Behörden bisher nicht bekannt.