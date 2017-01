Integration von Flüchtlingen Merkel lobt Helfer und Kommunen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Arbeit von Kommunen und ehrenamtlichen Helfern bei der Integration von Flüchtlingen gewürdigt. "Ich finde, dass hier etwas Großartiges gelungen ist", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. "Insofern, glaube ich, kann Deutschland da schon stolz sein auf das, was auf diesem Gebiet wirklich geleistet wird." Die Kanzlerin dankte allen, die sich daran beteiligten.

Merkel trat Befürchtungen in Ländern und Kommunen entgegen, weil Leistungen des Bundes für die Flüchtlingsintegration bislang bis 2018 begrenzt sind. Es müsse nun besprochen werden, wie es danach weitergehe. Denn bei der Verabschiedung des bisherigen Integrationsprogramms sei noch nicht klar gewesen, wie hoch die Flüchtlingszahlen tatsächlich werden würden, sagte Merkel.

Am kommenden Mittwoch trifft sie mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände zusammen, um über die Asyl- und Flüchtlingspolitik zu sprechen.