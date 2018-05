Nordrhein-Westfalen Laschet will Ankerzentren umsetzen

In ihren Koalitionsverhandlungen hatten sich Union und SPD auf die Einrichtung von Ankerzentren für Flüchtlinge geeinigt. Der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet hat nun die Bereitschaft seines Landes signalisiert, an dem Vorstoß mitzuwirken. Zugleich forderte er Bundesinnenminister Horst Seehofer auf, Details seiner Pläne näher zu erläutern.

"Jetzt warten wir auf den Vorschlag des Bundes, des Bundesinnenministers: Wie geht das, wie viel Personal schickt der Bund, wie viel Geld gibt es für die Zentren, wer bewacht die. Alles das ist noch unbeantwortet", sagte Laschet am Sonntag in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Nordrhein-Westfalen sei jedenfalls bereit, an diesem Vorstoß mitzuwirken, weil man die Abschiebungsprobleme rasch lösen wolle.

Als Ziel nannte er, mit Hilfe solcher Ankunftszentren sehr schnell zu entscheiden, ob Flüchtlinge als Schutzbedürftige im Land bleiben können oder nicht. Die Schutzbedürftigen sollten sich nicht lange in den Ankerzentren aufhalten müssen, sondern rasch in die Kommunen überwiesen werden. "Und dann muss aus dem Zentrum die Rückführung erfolgen für die, die nicht schutzbedürftig sind", sagte Laschet. "Uns interessiert, schnell Probleme zu lösen". Denn nur so könne man Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Kauder fordert Länder zur Mithilfe auf

Auch Unionsfraktionschef Volker Kauder will die Ankerzentren umgesetzt sehen: Er hat die Bundesländer dazu aufgefordert, ihre Vorbehalte dagegen aufzugeben. "Fast alle Ministerpräsidenten unseres Landes haben an den Koalitionsverhandlungen teilgenommen und deswegen erwarte ich, dass sie auch mithelfen, dass wir diese Ankerzentren durchführen können", sagte Kauder am Sonntag in Frankfurt am Main.

Dort sitzen noch bis zum kommenden Dienstag die Vorsitzenden der Fraktionen von CSU und CDU im Bund und in den Ländern zusammen, um sich etwa in der Flüchtlings- und Migrationspolitik abzustimmen. "Wir wollen bei der Frage der Flüchtlings- und Migrationspolitik darüber reden, was können wir tun, damit Integration gelingt, was können wir tun, damit die, die bei uns bleiben wollen, auch ihrerseits ihre Pflichten erfüllen", sagte der Thüringer CDU-Fraktionschef Mike Mohring.

REUTERS Volker Kauder

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte in der "Bild am Sonntag" vor einer "aggressiven Anti-Abschiebe-Industrie" in Deutschland, die durch Klagen Abschiebungen von Flüchtlingen zu verhindern sucht. Es sei nicht akzeptabel, dass dadurch "bewusst die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert wird", sagte Dobrindt.

Er bezog sich dem Bericht zufolge auf die Vorfälle in Ellwangen, wo 150 bis 200 Flüchtlinge am vergangenen Montag teils gewaltsam verhinderten, dass die Polizei aus einer Unterkunft einen Mann aus Togo abholte, der nach Italien abgeschoben werden soll (Details dazu lesen sie hier). Der 23-Jährige wurde dann bei einem Großeinsatz am Donnerstag doch gefasst, er sitzt inzwischen in Abschiebehaft. Der Mann wehrt sich jedoch mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung.