Bis 2022 Regierung plant höhere Flüchtlingshilfe für Länder und Gemeinden

Länder und Kommunen sollen künftig finanziell stärker vom Bund bei der Integration von Flüchtlingen unterstützt werden. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" und beruft sich auf ein internes Papier. Zudem soll auch auf ein Kontrollrecht verzichtet werden, ob die Länder das Geld tatsächlich für Integrationsleistungen verwenden.

Länder und Kommunen sollen demnach zwischen 2019 und 2022 für diese Aufgabe insgesamt mehr als 15 Milliarden Euro bekommen. Das Bundeskabinett wolle den entsprechenden Gesetzentwurf, in dem die Flüchtlingsfinanzierung fortgeschrieben wird, an diesem Mittwoch verabschieden, heißt es in dem Bericht.

Künftig soll demnach nicht mehr wie bisher für jeden einzelnen Flüchtling abgerechnet werden. Stattdessen erhielten die Länder einen großen Teil der Zuwendungen über pauschale Anteile am Umsatzsteueraufkommen. Damit habe der Bund keine Kontrolle mehr darüber, ob Länder und Kommunen das Geld tatsächlich für flüchtlingsbezogene Kinderbetreuung und andere Integrationsleistungen ausgeben.

Entlastung bei Wohn- und Heizkosten

Insgesamt sollten Länder und Gemeinden im kommenden Jahr mit etwa 8,4 Milliarden Euro für Integrationsleistungen unterstützt werden, heißt es in dem Bericht. Von 2020 an sollen die Bundesländer dann jährlich 2,2 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Umsatzsteueraufkommen erhalten.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet bis 2022 insgesamt mit Kosten für die Flüchtlingspolitik in Höhe von etwa 70 Milliarden Euro allein für den Bund. Das ging bereits im Mai aus einer Unterlage des Bundesfinanzministeriums zur mittelfristigen Finanzplanung hervor.

Noch nicht eingerechnet waren dabei acht Milliarden Euro, die laut Koalitionsvertrag bis 2021 vom Bund an Länder und Kommunen als Entlastung für deren Kosten überwiesen werden sollen, deren Aufteilung aber noch nicht feststeht. Die Gesamtbelastung des Bundeshaushalts summiert sich im Finanzplanungszeitraum also auf gut 78 Milliarden Euro. Größter Posten ist laut der Aufstellung die Bekämpfung von Fluchtursachen in den betroffenen Ländern, die mit 31 Milliarden Euro zu Buche schlägt.

