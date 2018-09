Migration Seehofer verkündet Flüchtlingsdeal mit Italien

Die Vereinbarung mit Italien zur Rücknahme von Flüchtlingen von der deutschen Grenze steht. "Es fehlen jetzt nur noch die zwei Unterschriften von dem italienischen Kollegen und von mir", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundestag.

"Um Reisekosten zu sparen, tauschen wir die Papiere aus", sagte er weiter. Daher könne es vielleicht noch ein paar Tage dauern. "Aber das ist ein Erfolg."

Aus Kreisen des italienischen Innenministeriums verlautete, solange es keine Unterschrift gebe, könnten die Verhandlungen noch nicht als abgeschlossen gelten. Ressortchef Matteo Salvini von der rechten Lega werde über das Abkommen aber am Freitag in Wien bei der Konferenz zum Thema Sicherheit und Migration der EU-Innenminister sprechen. Man strebe eine ausgewogene Vereinbarung an.

Ähnliche Abkommen mit Spanien und Griechenland

Salvini hat deutlich gemacht, dass er nur ein Abkommen unterzeichnen will, das dazu führe, dass sein Land sich um keinen einzigen zusätzlichen Flüchtling kümmern muss, wie er sagte.

Die Bundesregierung hat bereits ähnliche Vereinbarungen mit Spanien und Griechenland geschlossen. Sie sehen vor, dass Deutschland Migranten von der deutsch-österreichischen Grenze in diese Länder zurückschicken kann, wenn sie dort zuvor bereits einen Asylantrag gestellt haben.

Am Streit über die von Seehofer geforderte Zurückweisung von bereits anderswo in der EU registrierten Asylsuchenden direkt an der Grenze wäre im Frühsommer beinahe die Koalition zerbrochen. Seehofer wurde damals beauftragt, Abmachungen mit Italien, Griechenland und Spanien auszuhandeln.

Seehofer verteidigte zudem seine Entscheidung, an Hans-Georg Maaßen als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz festzuhalten. "Er hat Verschwörungstheorien überzeugend entkräften können", sagte der Innenminister. "Er hat seine Handlungsweise umfassend und aus meiner Sicht überzeugend dargelegt. Er hat überzeugend Position bezogen gegen den Rechtsradikalismus."

Schon am Vorabend hatte sich Seehofer hinter Maaßen gestellt, der für seine Aussagen zu den Krawallen in Chemnitz schwer in Kritik geraten war. Maaßen hatte bestritten, dass es in der sächsischen Stadt eine "Hetzjagd" gegeben habe und damit Kanzlerin Angela Merkel widersprochen. Außerdem hatte er Zweifel an der Echtheit eines Videos mit Jagdszenen in der sächsischen Stadt geäußert und auch von einer "gezielten Falschinformation" gesprochen. Dafür erklärte sich Maaßen gegenüber dem Innenministerium und dem Kanzleramt. Einige SPD-Politiker stellen wegen des Falls sogar bereits die Große Koalition infrage.

Seehofer stellte sich außerdem gegen rechte Tendenzen in Deutschland. "Bei uns gibt es null Toleranz für Rechtsradikalismus, null Toleranz für Antisemitismus, null Toleranz für Ausländerhetze und -hass", sagte er. "Wo immer das stattfindet, wird das von uns ohne jeden Kompromiss verfolgt."

Zu dieser Thematik hatte in der Bundestagsdebatte am Vortag eine Rede von Martin Schulz (SPD) für Aufsehen gesorgt. Er sagte zu Alexander Gauland (AfD), dieser gehöre auf den "Misthaufen" der deutschen Geschichte. Damit ging Schulz auf eine Rede Gaulands ein, in der der AfD-Vorsitzende Anfang Juni gesagt hatte, Hitler und die Nationalsozialisten seien "nur ein Vogelschiss" in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte.