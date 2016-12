Debatte um Obergrenze Seehofer nennt Schäuble-Kritik "völlig unnötig"

Vor dem Bundesparteitag der CDU in Essen ist der Unionsstreit über eine Flüchtlingsobergrenze wieder aufgeflammt. CSU-Chef Horst Seehofer allerdings hat sich offenbar vorgenommen, Angela Merkel diesmal zu verschonen. In den vergangenen Monaten gab es aus München immer wieder Spitzen. Jetzt verzichtet der bayerische Ministerpräsident auf scharfe Töne - zumindest gegen die Kanzlerin.

Dafür knöpft er sich nun Finanzminister Wolfgang Schäuble vor: "Es gibt da immer wieder Zwischenakkorde, die nicht ganz dem entsprechen, was ich als vernünftig einstufe. Wolfgang Schäuble war jetzt wieder so ein Beispiel. Völlig unnötig", sagte Seehofer in München.

Schäuble hatte der "Bild am Sonntag" gesagt: "Die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch." Das Grundrecht auf Asyl kenne eine solche Grenze nicht. Die CSU fordert eine Begrenzung auf maximal 200.000 in Deutschland aufzunehmende Flüchtlinge pro Jahr. "Es bleibt dabei. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit einer Partei", sagte Seehofer.

Ein geplantes Eckpunktepapier zur Zuwanderung, das die CSU eigentlich am Montag vorstellen wollte, wird nun allerdings auf die Zeit nach dem CDU-Parteitag verschoben, der am Dienstag in Essen beginnt. Zur Begründung erklärte Seehofer, die CSU-Spitze wolle noch Fragen der Inneren Sicherheit beraten, die in dieses Papier einfließen sollten. Die Vermutung, dass die Verschiebung mit der neuen Obergrenzendebatte zu tun habe, wies Seehofer zurück.