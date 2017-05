CSU-Chef Seehofer will Flüchtlinge von Deutschland fernhalten

Der Winter ist vorbei, die Zahl der Flüchtlinge über das Mittelmeer steigt - und weil die Balkanroute dicht ist, versuchen wieder mehr Menschen über Italien nach Europa zu kommen. CSU-Chef Horst Seehofer will verhindern, dass sie es bis nach Deutschland schaffen. "Der Brenner müsste notfalls dicht gemacht werden", sagte Seehofer in einem Interview mit der "Rheinischen Post". "Die Situation von 2015 will keiner mehr."

Seehofer wiederholte damit eine Forderung von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) aus dem vergangenen Jahr. Der Brenner ist der wichtigste Grenzübergang zwischen Italien und Österreich.

Ein "Durchwinken der Flüchtlinge" dürfe es nicht mehr geben, sagte Seehofer. "Deshalb müssen auch die Grenzkontrollen, etwa an der deutsch-österreichischen oder deutsch-schweizerischen Grenze bleiben."

Schweden hebt Grenzkontrollen auf

Damit stellt sich Seehofer gegen die EU-Kommission, die am Dienstag empfohlen hatte, die Kontrollen bis zum Jahresende auslaufen zu lassen. Der zuständige EU-Kommissar sagte, es sei an der Zeit, "schrittweise zu einem voll funktionierenden Schengensystem zurückzukehren".

Das Schengenabkommen sieht vor, dass es beim Grenzübertritt zwischen zwei EU-Staaten keine Kontrollen gibt. Im Zuge der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015 hatten jedoch zahlreiche Länder Kontrollen eingeführt, darunter Deutschland, Österreich, Dänemark und Schweden. Die schwedische Regierung hatte am Dienstag angekündigt, die Passkontrollen an der Grenze zu Dänemark wieder abzuschaffen.

Nach der Schließung der Balkanroute 2016 steigt in diesem Jahr die Zahl der Bootsflüchtlinge, die in Italien ankommen. Nach Angaben des Uno-Flüchtlingshilfswerks UNHCR landeten von Januar bis April 2017 insgesamt rund 37.000 Menschen in Sizilien und Kalabrien. Das sind rund 30 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Diese Menschen sollen nach dem Willen Seehofers in Südeuropa bleiben und auch dort einen Asylantrag stellen. Italien und Griechenland bräuchten jedoch "mehr logistische und finanzielle Hilfe von der EU", sagte der CSU-Chef. Die beiden Ländern allein könnten "nicht für Europa das Problem lösen".

In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey befragt SPIEGEL ONLINE Leserinnen und Leser regelmäßig zu aktuellen politischen Themen. Stimmen Sie hier ab.

Was ist das Besondere an der Civey-Methodik?

Das Meinungsforschungsinstitut Civey arbeitet mit einem mehrstufigen Verfahren. Zuerst werden alle Umfragen in einem Netzwerk aus mehr als 5000 Websites ausgespielt ("Riversampling"). Online kann jeder an den Befragungen teilnehmen und wird mit seinen Antworten im repräsentativen Ergebnis berücksichtigt, sofern er sich registriert hat. Aus diesen Nutzern zieht Civey eine quotierte Stichprobe, unter anderem nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und Bevölkerungsdichte. In einem dritten Schritt werden die Ergebnisse nach weiteren Faktoren und Wertehaltungen gewichtet, um Verzerrungen zu korrigieren und Manipulationen zu verhindern.

Warum ist eine Registrierung nötig?

Die Registrierung hilft dabei, die Antworten zu gewichten, und ermöglicht so ein Ergebnis für die Umfragen, das für die Wahlbevölkerung in Deutschland repräsentativ ist. Jeder Teilnehmer wird dabei nach seinem Geschlecht, Geburtsjahr und Wohnort gefragt. Danach kann jeder seine Meinung auch in weiteren Umfragen zu unterschiedlichen Themen abgeben.

Wie werden die Ergebnisse repräsentativ?

Die Antwort jedes Teilnehmers wird so gewichtet, dass das Resultat einer Umfrage für die Grundgesamtheit repräsentativ ist. Bei der Sonntagsfrage umfasst diese Grundgesamtheit die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Die Gewichtung geschieht auf Basis der persönlichen Angaben bei der Registrierung sowie der Historie früherer Antworten eines Nutzers. Weitere Details zur Methodik stehen im Civey-Whitepaper.

Erreicht man online überhaupt genügend Teilnehmer?

Meinungsumfragen werden in der Regel telefonisch oder online durchgeführt. Für die Aussagekraft der Ergebnisse ist entscheidend, wie viele Menschen erreicht werden können und wie viele sich tatsächlich an einer Umfrage beteiligen, wenn sie angesprochen werden. Internetanschlüsse und Festnetzanschlüsse sind in Deutschland derzeit etwa gleich weit verbreitet - bei jeweils rund 90 Prozent der Haushalte, Mobiltelefone bei sogar 95 Prozent. Die Teilnahmebereitschaft liegt bei allen Methoden im einstelligen Prozentbereich, besonders niedrig schätzen Experten sie für Telefonumfragen ein.

Es gibt also bei beiden Methoden eine Gruppe von Personen, die nicht erreicht werden kann, weil sie entweder keinen Anschluss an das jeweilige Netz hat oder sich nicht an der Umfrage beteiligen möchte. Deshalb müssen für ein aussagekräftiges Ergebnis immer sehr viele Menschen angesprochen werden. Civey-Umfragen sind derzeit neben SPIEGEL ONLINE in mehr als 5000 andere Webseiten eingebunden, darunter auch unterschiedliche Medien. So wird gewährleistet, dass viele unterschiedliche Nutzer erreicht werden können.

Woran erkenne ich die Güte eines Ergebnisses?

Bis das Ergebnis einer Umfrage repräsentativ wird, müssen ausreichend viele unterschiedliche Menschen daran teilnehmen. Ob das bereits gelungen ist, macht Civey transparent, indem zu jedem Umfrageergebnis eine statistische Fehlerwahrscheinlichkeit angegeben wird. Auch die Zahl der Teilnehmer und die Befragungszeit werden für jede Umfrage veröffentlicht.

Was passiert mit meinen Daten?

Die persönlichen Daten der Nutzer werden verschlüsselt auf deutschen Servern gespeichert und bleiben geheim. Sie dienen allein dazu, die Antworten zu gewichten und sicherzustellen, dass die Umfragen nicht manipuliert werden. Um dies zu verhindern, nutzt Civey statistische wie auch technische Methoden.

Wer steckt hinter Civey?