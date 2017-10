Flüchtlingskompromiss der Union Grüne werfen CDU und CSU Inszenierung vor

Die Grünen halten die Einigung von CSU und CDU auf eine Begrenzung des Flüchtlingszuzugs nicht für tragfähig. "Die Einigung atmet den Geist eines Formelkompromisses, über den beide wissen, dass er nicht länger halten muss, als bis zum ersten Gespräch mit FDP und Grünen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Die "eintägige Krisensitzung" am Sonntag habe gezeigt, dass die Einheit der Schwesterparteien vor der Bundestagswahl nur eine Inszenierung gewesen sei. Immerhin hätten sie damit einen ersten Schritt getan, um verhandlungsfähig zu werden.

Ein Formelkompromiss überbrückt sprachlich unterschiedliche Standpunkte, ohne den Konflikt tatsächlich zu lösen. Die Unionsparteien hatten sich nach jahrelangem Streit über eine Flüchtlings-Obergrenze geeinigt und sich auf einen Richtwert von 200.000 Flüchtlingen aus humanitären Gründen pro Jahr verständigt - ohne den Kompromiss "Obergrenze" zu nennen. Er beinhaltet eine Ausnahme für Sondersituationen.

Die Grünen haben vor der Wahl eine Obergrenze für den Fall einer Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. FDP und Grüne warten auf den Beginn von Sondierungsgesprächen mit der Union. "Es wäre gut gewesen, wenn CDU und CSU ihren Selbstfindungsprozess schon vor der Bundestagswahl gestartet hätten, dann hätten die Wähler über diesen Formelkompromiss auch mit abstimmen können", sagte Göring-Eckardt.

Pro Asyl: "Menschenrechte kennen keine Obergrenze"

Zuvor hatte sich bereits Simone Peter von den Grünen zu Wort gemeldet. Auch sie kritisierte die angestrebte Regelung.

Und wo ist da der Unterschied zur #Obergrenze? Zahl ist völlig beliebig, also rein ideologisch festgelegt. Für uns gilt Grundrecht auf Asyl! https://t.co/J3FapZJ4aD — Simone Peter (@peter_simone) 8. Oktober 2017

Noch schärfer hat Pro Asyl die Einigung von CDU und CSU verurteilt. Das umstrittene Wort "Obergrenze" kommt in dem Kompromiss der Union zwar nicht vor, die Flüchtlingsorganisation bewertet die Einigung aber genau so. Eine Obergrenze für die Aufnahme in Deutschland sei ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. "Menschenrechte kennen keine Obergrenze, niemand darf in einer Situation, in der Folter oder unmenschliche Behandlung droht, zurückgewiesen werden", argumentierte Geschäftsführer Günter Burkhardt in einer Mitteilung.

Auch das Recht, als Familie zusammenzuleben, sei mit einer Obergrenze nicht vereinbar. "So eine Grenze ist die reine Willkür und damit grundgesetzwidrig", sagte er. "Das ist ein menschenunwürdiges Geschachere, bei dem gesichtswahrend auf Kosten der Schutzbedürftigen eine menschenrechtswidrige Lösung der Öffentlichkeit präsentiert wird."