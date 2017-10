Flüchtlinge Mutmaßlicher Schleuser in Norddeutschland gefasst

Bundespolizisten haben in Schleswig-Holstein einen mutmaßlichen Schleuser gefasst, der für den Tod von 54 Flüchtlingen mitverantwortlich sein soll. Der Iraker sei wiedererkannt und am Mittwoch in Strande festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kiel. Ihm werde Schleusung mit Todesfolge vorgeworfen.

Nach Angaben des Behördensprechers gehörte der Verdächtige zu einer Gruppe von Schleusern, die am 28. Oktober 2015 mehr als 320 Flüchtlinge auf einem Boot von der Türkei nach Griechenland bringen wollten. Weil das Gefährt nicht den versprochenen Maßstäben genügte, verweigerten einige Menschen die Fahrt. Diese seien aber "mit Waffengewalt gezwungen" worden, doch an Bord zu gehen.

Auf See verließ ein Schleuser, der mit an Bord gegangen war, das Boot und überließ das Steuer einem Flüchtling, wobei es nach etwa einer Stunde unterging, wie der Sprecher sagte. Dabei kamen 54 Menschen ums Leben. Sie hätten "keine Chance" gehabt, das Ufer zu erreichen.

Der nun festgenommene 27-jährige Schleuser soll laut Ermittlungen für die Organisation der tödlichen Überfahrt vor zwei Jahren zuständig gewesen sein. "Er hat die Kontakte hergestellt, er hat letztlich mit seinen Mittätern die Logistik zusammengestellt", sagte der Behördenvertreter. Er sei allerdings nicht mit an Bord gewesen.

Verdächtiger hat Asyl beantragt

Der Verdächtige selbst kam Ende 2015 nach Deutschland und beantragte Asyl, er lebt hier mit Frau und Kind und hat eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. In seiner Vernehmung vor dem Haftrichter bestritt er nach Angaben des Sprechers die gegen ihn erhobenen Tatvorwürfe. Die Ermittlungen laufen noch.

Der Strafrahmen für eine Schleusung mit Todesfolge liegt im Fall eines Schuldspruchs bei drei bis 15 Jahren. Über die Festnahme des Verdächtigen hatten zuerst die "Kieler Nachrichten" berichtet. Die Bundespolizei übernahm die Ermittlungen, weil sie für Schleusungsdelikte zuständig ist.

Ende 2015 hatten unzählige Flüchtlinge den Weg über die Ägäis zwischen der Türkei und Griechenland genommen, um nach Europa zu kommen. Viele ertranken, weil Schleuser sie häufig auf überladene und seeuntüchtige Boote brachten, die untergingen.

Inzwischen haben sich die Schleusungsrouten aber verändert, sie verlaufen vor allem von Nordafrika in Richtung Italien. Seit Januar haben bereits weit mehr als 100.000 Flüchtlinge die italienische Küste erreicht. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration ertranken zwischen Januar und August mehr als 2400 Menschen.