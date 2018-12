166.000 Asylanträge Obergrenze wird nicht erreicht

Nach Berechnungen der Bundesregierung wird die Zahl der 2018 nach Deutschland eingereisten Asylbewerber deutlich unter der im Koalitionsvertrag festgelegten Obergrenze von 220.000 Menschen liegen.

Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, erwartet die Bundesregierung in diesem Jahr 166.00 Asylanträge. Die Zahl der in Deutschland gestellten Asylanträge ist demnach im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent gesunken. 2017 hatte es noch 198.317 Asylanträge gegeben.

Rund ein Fünftel der 2018 in Deutschland gestellten Asylanträge (30.000) entfällt laut der Zeitung auf in Deutschland geborene Babys von Flüchtlingen und Migranten, die nicht älter sind als ein Jahr. Sie werden wie ihre Eltern als Erstantragsteller auf Asyl registriert. Aus humanitären Gründen seien laut amtlicher Statistik in diesem 4600 Flüchtlinge aufgenommen worden.

Das Blatt berichtet weiter, die Zahl der Visa für den Familiennachzug nach Deutschland liege bis Ende des Jahres bei 38.500. 2017 waren fast dreimal so viele Menschen im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen (rund 114.000). Der Bundestag hatte zuletzt im Februar 2018 per Gesetz den Familiennachzug zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus gestoppt. Erst seit dem 1. August ist der Nachzug wieder möglich. Allerdings nur für maximal 1000 Menschen pro Monat.

Rund 26.500 Flüchtlinge hätten laut BamS Deutschland verlassen müssen, weil sie kein Asyl erhalten oder in einem anderen EU-Land einen Antrag gestellt hätten. Etwa 18.500 seien freiwillig in ihre Heimat zurückgekehrt.