Familienministerin Schwesig Zu wenig Unterkünfte und Personal für junge Flüchtlinge

Tausende Kinder und Jugendliche sind in den vergangenen Jahren ohne ihre Eltern nach Deutschland geflohen - vor allem aus Syrien, Afghanistan und dem Irak. In Deutschland mussten die Jugendämter dadurch in kurzer Zeit mehr Kinder betreuen. Nun hat sich die Lage etwas entspannt. Die Zahl der Minderjährigen sei auf 43.840 gesunken, zeigt ein Bericht der Bundesregierung, den das Kabinett verabschiedet hat.

Der Höchststand war demnach Ende Februar 2016 erreicht worden. Damals betreuten die Jugendämter 60.638 ausländische Kinder und Jugendliche. Obwohl es nun deutlich weniger sind, stellt die Betreuung die Gemeinden immer noch vor gewaltige Probleme.

Viele Kommunen hätten im Zuge des Anstiegs 2015 und 2016 auch für Minderjährige Notunterkünfte und Übergangslösungen eingerichtet, heißt es im Bericht. Seit dem zweiten Halbjahr 2016 bessere sich die Lage. Trotzdem fehle es in einigen Kommunen weiter an Personal oder an geeigneten Unterkünften, sagte Familienministerin Manuela Schwesig (SPD). Zudem müsse das Personal im Bereich Ausländerrecht geschult werden.

Gleichzeitig mit dem Rückgang bei den minderjährigen Flüchtlingen ist die Zahl der jungen Volljährigen gestiegen, die durch die Jugendhilfe unterstützt werden. Erhielten im November 2015 noch 6400 junge Erwachsene Hilfe, so waren es Anfang Februar dieses Jahres bundesweit 18.214. Für Ausländer, die im Alter von 17 Jahren ohne Eltern nach Deutschland kämen, sei es oftmals schwierig, sich schon kurze Zeit später als Volljährige alleine zurechtzufinden, hieß es aus den Kommunen.

Etwa ein Viertel der Minderjährigen, die alleine einreisen, ist 14 oder 15 Jahre alt. Die meisten sind älter. Mehr als 90 Prozent aller unbegleiteten Minderjährigen sind männlich. Die meisten minderjährigen Flüchtlinge sind laut Bericht nicht in Gastfamilien, sondern in Einrichtungen mit Wohngruppen untergebracht. Der Gesundheitszustand der Jugendlichen sei von den Belastungen ihrer Flucht gekennzeichnet.