Der scheidende Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht keine Notwendigkeit, eine Obergrenze für Flüchtlinge in den nächsten Koalitionsvertrag aufzunehmen. "Juristen wissen, dass überflüssige Dinge nicht extra erwähnt werden müssen", sagte er der Feiertagsausgabe der Zeitung "Bild am Sonntag". Es werde ein Scheinstreit geführt, obwohl es inhaltlich keine wirklichen Differenzen gebe.

Zugleich verteidigte der CDU-Politiker die Willkommenskultur in der Flüchtlingskrise: "Auf die große Hilfsbereitschaft der Deutschen in der Flüchtlingskrise werden noch unsere Kinder stolz sein."

Die CSU fordert eine Obergrenze für Flüchtlinge. Die CDU lehnt das ab. Auch die möglichen Koalitionspartner Grüne und FDP sind dagegen.

Schäuble glaubt dennoch daran, dass eine Jamaikakoalition zustande kommt: "Es wird sich ein Weg finden", sagte er der Zeitung. Schon am Vortag hatte Schäuble in Paris nach einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gesagt, er sei "ganz überzeugt", dass die vier Parteien die nächste Regierung bilden würden. "Das wird ein bisschen Zeit brauchen", aber es werde eine "sehr gute und auch pro-europäische Regierung" sein.

Schäuble war acht Jahre lang Bundesfinanzminister. Schon vor der Wahl Ende September hatte er eigenen Angaben zufolge entschieden, das Amt nicht mehr anzustreben. Der 75-Jährige soll neuer Bundestagspräsident werden.

In den neuen Bundestag wird erstmals auch die AfD einziehen. Schäuble rief in diesem Zusammenhang zu Gelassenheit auf. Jeder Abgeordnete sei dem Grundgesetz verpflichtet, sagte er. "Unser freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat ist so stark, dass ihn niemand einfach so zerstören kann. Weder von außen, noch von innen. Wenn das jemand vorhaben sollte, wird er scheitern."