Koalitionsgipfel Sie sprachen über alles - nur nicht über Flüchtlinge

Erstmals nach der Sommerpause sind die Spitzen der Großen Koalition im Kanzleramt zusammengekommen. An Themen mangelte es Angela Merkel, Sigmar Gabriel und Horst Seehofer nicht: Die Liste der strittigen Projekte ist lang, von der Erbschaftsteuer über die Entgeltgleichheit bei Frauen und Männern sowie der Angleichung der Renten in Ost und West. Über all das wurde auch in sehr freundlicher Atmosphäre gesprochen, wie SPIEGEL ONLINE aus Regierungskreisen erfuhr.

Mit einer Ausnahme: Das größte Streitthema, die Flüchtlingspolitik, wurde von den drei Spitzen nicht angesprochen. Die Lösung des Konflikts wurde zunächst vertagt.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa diskutierten Merkel und Seehofer das Thema vorweg ohne Gabriel. Bevor der SPD-Chef die Dreierrunde am Sonntagnachmittag komplettierte, hatten die CDU-Vorsitzende und der CSU-Chef zwei Stunden allein zusammengesessen und demnach über die allgemeine politische Lage und ihre Auseinandersetzung über den Flüchtlingskurs gesprochen.

Der Redebedarf dürfte hoch gewesen sein: In den vergangenen Tagen war der Streit zwischen CDU und CSU weiter eskaliert. Am Freitagabend forderte der CSU-Vorstand eine Obergrenze von 200.000 Flüchtlingen, die CDU lehnt das ab. Seehofer hatte seine Partei zuvor bereits auf einen Existenzkampf bei der Bundestagswahl 2017 eingeschworen, auch über seine Rückkehr nach Berlin oder einen eigenen CSU-Kanzlerkandidaten wurde spekuliert. Im SPIEGEL droht Seehofer zudem, im Dezember nicht zum CDU-Parteitag zu fahren - das wäre ein Affront gegenüber der Schwesterpartei.

Beim Vieraugengespräch hätten nun beide Seiten zu erkennen gegeben, dass es den Wunsch gebe, die verfahrene Situation zwischen den Unionsspitzen aufzulösen, hieß es. Eine Annäherung beim Streit über die von Seehofer geforderte konkrete jährliche Obergrenze für Flüchtlinge gab es erwartungsgemäß nicht. Merkel lehnt eine solche Festlegung ab.

Für alle anderen strittigen Themen gilt offenbar: Merkel, Gabriel und Seehofer seien sich einig, dass diese in den kommenden Wochen gelöst werden sollen. Entscheidungen sollen dann auf einem weiteren Spitzentreffen Anfang Oktober getroffen werden, hieß es weiter. Bis dahin sollen die Fachpolitiker weiter nach Lösungen suchen.

Gemeinsam wollen die Koalitionäre auch versuchen, die Hürden bei der Einstufung von weiteren Maghreb-Ländern als sichere Drittstaaten beiseite zu räumen. Bei den meisten Themen ist jedoch auch die Zustimmung der Ländermehrheit notwendig.