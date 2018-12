Stuttgart Ausspähaktionen am Flughafen - Polizei durchsucht mehrere Wohnungen

Nach dem Antiterroreinsatz am Flughafen Stuttgart durchsuchen Beamte nach SPIEGEL-Informationen am Freitagmorgen vier Wohnungen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Wie ein Behördensprecher sagte, ermittelt die Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen vier Personen wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, darunter sind ein Vater und sein Sohn aus Aachen, die der salafistischen Szene zugerechnet werden, jedoch nicht als Gefährder eingestuft sind, wie berichtet wurde.

Zuvor hatte es Warnungen vor einem möglicherweise geplanten Anschlag auf einen Flughafen im deutsch-französischen Grenzgebiet gegeben. Die Polizei sprach von Hinweisen auf mögliche Ausspähversuche am Stuttgarter Flughafen. Aufmerksam wurden die Ermittler laut einem Sprecher durch Videoaufzeichnungen.

Die Sicherheitsvorkehrungen der Polizei an den Flughäfen in Baden-Württemberg sind weiterhin verschärft. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen mitteilte, sind am Stuttgarter Airport Polizisten mit Maschinenpistolen und Schutzwesten unterwegs. Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Mannheim und Karlsruhe/Baden-Baden bleiben die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.