Fall Franco A. Grüne wollen von der Leyen in Sondersitzung vernehmen

Die Grünen-Fraktion hat wegen der vielen Fragen im Fall des rechtsextremen Oberleutnants Franco A. am Donnerstag eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt. Schon kommende Woche soll demnach Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in einer Sondersitzung des Bundestags-Ausschusses befragt werden. Dort muss sie sich auch der teils heftigen Kritik an ihrem Umgang mit der Affäre stellen.

"Wir wollen keine Show, sondern Sachaufklärung", sagt die grüne Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger dem SPIEGEL. "Deswegen wollen wir Ursula von der Leyen direkt befragen". Die Ministerin habe bei ihrem Truppenbesuch in der früheren Kaserne des Oberleutnants in Illkirch "wieder einmal gezeigt, dass es ihr zuerst um Selbstinszenierung geht".

Durch eine Sondersitzung, die nun von Bundestagspräsident Norbert Lammert genehmigt werden muss, gerät von der Leyen in der Affäre weiter unter Druck. Zwar hat sie in den vergangenen Tagen immer wieder eine schonungslose Aufklärung versprochen. Ihr Ministerium aber steht angesichts immer neue Details über den rechtsextremen Soldaten massiv in der Kritik. Denn der Oberleutnant fiel bei der Truppe zwar auf, wurde aber nie sanktioniert.

DPA Agnieszka Brugger von der Grünen

Von der Leyen steht aber auch bei den Soldaten wegen ihrer harschen Kritik unter Druck. Sie hatte der ganzen Bundeswehr ein Haltungsproblem attestiert. Viele in der Bundeswehr empfanden dies als Pauschalurteil gegen alle Soldaten. Die Stimmung ist dementsprechend angespannt. An diesem Donnerstag hat die Ministerin 100 Generäle nach Berlin beordert, um den Umgang mit rechten Tendenzen zu besprechen.

Oberleutnant Franco A. war vor anderthalb Wochen festgenommen worden, mittlerweile ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen ihn wegen der Vorbereitung eines rechtsextremen Anschlags. Zudem hatte der Soldat sich eine Tarn-Identiät als syrischer Flüchtling zugelegt. Obwohl er seine rechte Gesinnung nicht versteckte, bekam er bei der Bundeswehr nie Probleme. Selbst eine rassistische Masterarbeit an einer französischen Militär-Universität hatte nicht zu Sanktionen geführt.

