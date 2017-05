Von der Leyen zum Fall Franco A. "Es wird noch einiges hochkommen"

Ein G36-Gewehr, in dessen Gehäuse ein Hakenkreuz eingeritzt ist, daneben ein Poster mit einem Wehrmachtssoldaten: Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich bei einem Besuch des Standorts der Deutsch-Französischen Brigade in Illkirch die dort aufbewahrten Wehrmachtsdevotionalien zeigen lassen. Anschließend betonte sie: "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr. Einzige Ausnahme sind einige herausragende Einzeltaten im Widerstand. Aber sonst hat die Wehrmacht nichts mit der Bundeswehr gemein."

Illkirch ist der ehemalige Standort des unter Terrorverdacht stehenden mutmaßlich rechtsextremen Bundeswehroffiziers Franco A. Von der Leyen reiste am Mittwoch dorthin. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Soldat A. bereits in seiner Masterarbeit rechtsextremistisches Denken offenbarte - das führte aber zu keinen disziplinarischen Konsequenzen.

Der Skandal wurde vor einer Woche mit der Festnahme des Oberleutnants bekannt, der monatelang ein Doppelleben als syrischer Flüchtling geführt und offenbar einen Anschlag geplant haben soll.

Bei dem Zimmer mit den Wehrmachtsdevotionalien, das von der Leyen gezeigt worden war, handelt es sich um einen Gemeinschaftsraum der Soldaten in Illkirch. Umso fragwürdiger sei der Umgang damit, da das betreffende Jägerbataillon erst im Jahr 2010 aufgebaut worden sei. "Es wird noch einiges hochkommen", sagte die CDU-Politikerin anschließend vor Journalisten.

Von der Leyen sprach von einem zeitaufwändigen Aufklärungsverfahren: "Wir sind hier am Anfang eines langen Prozesses." Personelle Konsequenzen schloss sie nicht aus. Zudem wolle sie "einen kritischen Blick" auf die Disziplinarordnung der Bundeswehr werfen. Die Ministerin sagte, sie wolle untersuchen, ob in diesem Fall sowie in den jüngst bekanntgewordenen Fällen von Mobbing und sexueller Demütigung wichtige Informationen nicht weitergegeben worden seien, "weil der Prozess in sich nicht stimmig ist".

Um die Ermittlungen zu unterstützen, sei die Bundeswehr aktuell dabei, den beruflichen Werdegang von Franco A. zu durchleuchten. Es gehe darum, "aufzuklären, mit wem er wo wann Kontakt gehabt hat, um dann auch der Staatsanwaltschaft gezielt zuzuarbeiten".Gleichzeitig betonte sie, dass die ganz überwiegende Mehrheit der Soldaten ihren Respekt habe, "und wir können stolz auf sie sein."

Wenige Stunden zuvor bekam die Verteidigungsministerin Rückendeckung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in dem Fall. Von der Leyen habe die "volle Unterstützung" von Merkel und der gesamten Bundesregierung, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Es gehe darum, "alle Facetten" des Falles Franco A. aufzuklären.