Typologie der Bundespräsidenten Prediger und Polterer

Die Wahl des Bundespräsidenten ist mehr als nur ein symbolischer Akt: In der Vergangenheit hatte sich bei der Wahl eines neuen Staatsoberhaupts mehrfach ein späterer Machtwechsel im Bund angedeutet, und immer nutzten Parteien die Abstimmung in der Bundesversammlung für Ränkespiele, Provokationen, Machtproben.

Nun ist an diesem Mittwoch ein Kandidat der Großen Koalition als Staatsoberhaupt vereidigt worden. Wie könnte die Amtszeit Frank-Walter Steinmeiers aussehen, inwiefern wird er sich von seinen Vorgängern unterscheiden, wem nacheifern? Die bisherigen Amtsinhaber lassen sich einteilen in fünf Typen:

Typ 1: Der Prediger

Der Bundespräsident mag wenig Macht haben. Aber er hat das Wort, aus dem sich seine Autorität ableitet. Joachim Gauck war einer von diesen Staatsoberhäuptern, die behutsam und gezielt ihr rhetorisches Geschick einsetzten. Dem parteilosen Gauck mag dabei ebenso wie Johannes Rau in die Karten gespielt haben, dass sie schon bei Amtsantritt ein Weisheit ausstrahlendes Alter erreicht hatten.

Im Gegensatz zu Gauck, der zuvor 35 Jahre lang als Pfarrer arbeitete, hatte Rau zwar keine Berufserfahrung als Prediger. Dennoch lief er nie Gefahr, akademisch verquaste Reden zu halten: Immerhin war er der einzige Bundespräsident ohne Abitur.

Typ 2: Der Oppositionelle

Auch Richard von Weizsäcker nutzte die Macht der Worte - zum Beispiel, um die verbreitete Geisteshaltung in der Bonner Republik unter Kanzler Helmut Kohl anzuprangern. Herausragend war seine Rede zum 40. Jahrestag der deutschen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg, mit der er sich gegen eine verbreitete Geschichtsvergessenheit wandte. Dass er damit womöglich weniger ein Anliegen Kohls als der linken Opposition vertrat, zeigte sich bei seiner Wiederwahl 1989: SPD und Grüne waren so angetan von ihrem konservativen Staatsoberhaupt, dass sie nicht einmal einen Gegenkandidaten aufstellten.

Prinzipientreue brachte auch Gustav Heinemann Respekt ein: 1950 trat er als Innenminister der ersten Adenauer-Regierung zurück, aus Protest gegen die geplante Wiederbewaffnung. In den Folgejahren sammelte Heinemann Remilitarisierungs-Gegner um sich, gründete die - letztlich erfolglose - Gesamtdeutsche Volkspartei, trat dann der SPD bei und stieg bis zum Bundesjustizminister auf. So oft er auch Ämter und Parteien wechselte, so unbeirrt trat er bis zuletzt für den Pazifismus ein: Heinemann ist der einzige Bundespräsident, der einen militärischen Zapfenstreich zum Ende seiner Amtszeit ablehnte.

Typ 3: Der Volkstümliche

Es ist eine dieser Anekdoten, die über die Amtszeit Heinrich Lübkes weithin bekannt ist: Im afrikanischen Liberia soll er seine Gastgeber 1962 als "liebe Neger" angesprochen habe. Was an der Geschichte stimmt, ist bis heute unklar, aber sie zeigt: Eine - wenn auch mitunter streitbare - Volkstümlichkeit hat so manchem Bundespräsidenten nachhaltig Ruhm beschert. Lübkes verunglückte Wortbeiträge erschienen später auf einer Schallplatte.

Ähnlich populär war Karl Carstens, der sich vor allem als begeisterter Wanderer volksnah inszenierte.

Der Popstar unter den deutschen Staatsoberhäuptern aber ist Walter Scheel: Mit dem Volkslied "Hoch auf dem gelben Wagen" schaffte der Liberale den Sprung in die Top Ten der Charts. Er hatte das Lied wenige Monate vor seiner Wahl zum Bundespräsidenten Ende 1973 mit dem Düsseldorfer Männergesangsverein aufgenommen - und kurz darauf in der TV-Show "Drei nach neun" aufgeführt.

Typ 4: Das Sensibelchen

Zwei Bundespräsidenten werden wohl vor allem wegen des Endes ihrer Amtszeit in Erinnerung bleiben. Im Mai 2010 trat Horst Köhler wegen eines umstrittenen Interviews über den deutschen Militäreinsatz in Afghanistan überraschend zurück, 19 Monate später tat es ihm sein Nachfolger gleich: Im Februar 2012 zog Christian Wulff nach der bislang kürzesten Amtszeit eines Bundespräsidenten die Konsequenzen aus einer Affäre um Korruptionsvorwürfe.

Dass Wulff zur Würde des Präsidentenamtes womöglich ein spezielles Verhältnis hatte, war schon bei seiner Wahl deutlich geworden: Als amtierender niedersächsischer Ministerpräsident erschien er in der Bundesversammlung - zurückgetreten war er wohl deshalb noch nicht, um am Ende nicht ohne Amt dastehen. Weil aber sein Vorgänger Köhler mit sofortiger Wirkung zurückgetreten war, wäre Wulff mit Annahme der Wahl direkt Staatsoberhaupt geworden. Seine Lösung: Nach dem Sieg im dritten Wahlgang eilte Wulff zum niedersächsischen Landtagspräsident Hermann Dinkla, der ebenfalls im Saal saß, überreichte ihm sein Rücktrittsschreiben und nahm erst dann die Wahl an.

Typ 5: Der Vollprofi

"Der Bundespräsident darf weder der Regierung noch einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes angehören" - so schreibt es Artikel 55 des Grundgesetzes vor. Formal erfüllten alle Staatsoberhäupter bislang diese Bedingung; zuvor aber waren etliche von ihnen jahrelang in politischen Schlüsselpositionen.

Theodor Heuss etwa, der erste Präsident der Bundesrepublik, war schon 1924 in den Reichstag eingezogen, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Vorsitzender der FDP und prägte im Parlamentarischen Rat 1949 das Grundgesetz entscheidend mit.

Beträchtliche Erfahrung hatte auch Roman Herzog, als er 1994 Bundespräsident wurde: Der Jurist hatte zuvor unter anderem das Kultus- sowie das Innenministerium von Baden-Württemberg geleitet, bevor er Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts wurde.

Auch Frank-Walter Steinmeier ist ein politischer Vollprofi - er ist aber noch mehr als das: Der Sozialdemokrat, der lange Jahre als Büroleiter, Staatssekretär und Kanzleramtschef im Hintergrund die Strippen zog, ist der erste Bürokrat in Bellevue.