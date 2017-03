Bundespräsident Steinmeier vereidigt Die Verwandlung, erster Akt

Auch die letzte Hürde ist nun geschafft: Unfallfrei hat Frank-Walter Steinmeier gerade das Tschingderassabum auf der Rückseite von Schloss Bellevue hinter sich gebracht, militärische Ehren nennt man das im Fachterminus, noch einmal wurde die Nationalhymne gespielt - jetzt ist er aber wirklich Bundespräsident.

Und sichtbar erleichtert. So sehr, dass Steinmeier eigenmächtig das Absperrband des Protokolls zum Ehrengästebereich löst und seine Mutter Ursula zum gemeinsamen Erinnerungsfoto mit seiner Frau Elke Büdenbender holt.

Das Präsident-Werden ist offenbar auch für einen, der nun beinahe 20 Jahre in den höchsten Kreisen der Bundespolitik auf dem Buckel hat, etwas Besonderes.

Ein paar Stunden zuvor hat Steinmeier seinen Amtseid vor den Abgeordneten des Bundestags als zwölftes Staatsoberhaupt der Republik geleistet. Die entscheidenden Fragen allerdings sind auch nach diesem Tag offen: Welche Art von Bundespräsident wird Steinmeier sein? Und wie sehr wird sich das Staatsoberhaupt Steinmeier von dem Bundespolitiker Steinmeier unterscheiden, den die Deutschen seit fast zwei Jahrzehnten kennen?

DPA Steinmeier mit Verteidigungsministerin von der Leyen

Eine Überraschung gelingt Steinmeier gleich zu Beginn seiner gut halbstündigen Rede im Anschluss an die Vereidigung: Direkt und mit scharfen Worten greift er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an, dessen Regierung sich zuletzt mit so gut wie jedem westeuropäischen Land angelegt hat.

"Präsident Erdogan, gefährden Sie nicht all das, was Sie mit anderen aufgebaut haben", ermahnt er seinen türkischen Amtskollegen. "Beenden Sie die unsäglichen Nazi-Vergleiche". Der türkische Präsident dürfe nicht das Band zu denen zerschneiden, die eine Partnerschaft mit seinem Land wollten, er müsse den Rechtsstaat und die Medienfreiheit respektieren, fordert Steinmeier. Dann sein Appell: "Geben Sie Deniz Yücel frei!".

Das ist dann in der Tat ein neuer Steinmeier-Sound. Das klingt nicht nach diplomatischer Zurückhaltung, sondern nach der Empörung eines Bundespräsidenten, der sich um die Demokratie eines befreundeten europäischen Staates und die Situation eines deutschen Staatsbürgers sorgt, der als Journalist festgenommen wurde und seit Wochen in türkischer Haft sitzt.

Das Problem ist nur: Wer nach diesem fulminanten Einstieg seinen Worten unter der Reichstagskuppel lauscht, hört nicht nur den neuen Präsidenten, sondern auch den langjährigen Außenminister, den ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, den früheren Kanzleramtschef Steinmeier. Man hat diese Stimme schon so oft an diesem Ort gehört.

AFP Ex-Präsident Gauck im Bundestag

Dazu trägt vielleicht auch bei, dass vor Steinmeier nochmal sein Amtsvorgänger Joachim Gauck sprechen darf: Der wirkt selbst nach fünf Jahren im Amt frischer, selbst wenn das Staatsoberhaupt a. D. lediglich eine Art Best-of seiner Präsidentschaft abliefert. Gauck hatte die Amtsgeschäfte am Sonntag um null Uhr übergeben.

Aber auch inhaltlich, daran erinnert der Gauck-Auftritt, wird es für Steinmeier schwer, eigene Akzente zu setzen: Der bisherige Präsident spricht - abgesehen von seinem Herzensthema Freiheit - vom Wert der Demokratie, der Notwendigkeit zum Streit um Positionen, den erforderlichen Mut. Es sind genau die Eckpfosten, um die Steinmeier seine Rede gespannt hat.

Dabei ist es eine gute Rede, die Steinmeier im Angesicht der Demokratie-Bedrohungen von allen Seiten vorlegt: eine Rede gegen die Angst. Jene Angst, mit der die Populisten Stimmung machen, mit der sie einfache Antworten auf eine komplizierter gewordene Welt vorgaukeln.

Steinmeier erzählt, wie der frühere israelische Präsident Shimon Peres einmal - nach einer gemeinsamen Veranstaltung mit ihm - einer jungen Frau die Frage beantwortete, was die Zukunft bringe. Diese sei, habe Peres gesagt, "wie ein Kampf zweier Wölfe. Der eine ist das Böse, ist Gewalt, Furcht und Unterdrückung. Der andere ist das Gute, ist Frieden, Hoffnung und Gerechtigkeit." Die junge Frau wollte daraufhin wissen, erzählt Steinmeier weiter, wer gewinne. Daraufhin habe Peres gelächelt und gesagt: "Der, den Du fütterst."

Video: Steinmeiers Rede im Bundestag

Video REUTERS

"Zukunft ist kein Schicksal, dem die Gesellschaften ausgeliefert sind", sagt Steinmeier - "erst recht nicht die demokratischen". Und welches andere Land als Deutschland sei mit seiner jüngeren Geschichte dazu prädestiniert, den richtigen Wolf zu füttern.

Dafür allerdings müssten die Demokraten auch bereit sein, sich zu engagieren - und einander wieder mehr zuzuhören. Da ist Steinmeier wieder bei dem Appell, die "Echokammern" zu verlassen, den er schon nach seiner Nominierung im vergangenen Herbst so formuliert hatte.

Im Bundestag wird viel geklatscht bei Steinmeiers Rede, vor allem natürlich auf den Sitzen der SPD-Abgeordneten. In der Union hat man es immer noch nicht verwunden, dass ein Sozialdemokrat Bundespräsident geworden ist. Steinmeier betont, dass er überparteilich sein werde. Aber nicht neutral. "Ich werde parteiisch sein - parteiisch für die Sache der Demokratie." Da klatscht man dann einträchtig in allen Fraktionen.

Jetzt wird Steinmeier erstmal die üblichen Antrittsvisiten in Europa absolvieren, die erste kommende Woche in Paris, von den deutschen Bundesländern will er zunächst Bayern besuchen.

Präsident ist er nun - aber die Verwandlung in das Staatsoberhaupt Steinmeier hat gerade erst angefangen.