Sicherheit: Steinmeier will Neustart der Rüstungskontrolle in Europa

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will die Rüstungskontrolle in Europa auf eine neue Grundlage stellen. In einem Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" spricht er sich dafür aus, neue Regeln für Umfang und Stationierung von Waffensystemen auf Nato-Gebiet, in Russland und anderen europäischen Staaten festzulegen.

"Europas Sicherheit ist bedroht. So wenig wir uns das noch vor wenigen Jahren vorstellen mochten, so sehr steht die Sorge um Europas Sicherheit heute ganz oben auf unserer politischen Agenda", schreibt der SPD-Politiker.

Derzeit gibt es keine wirksame Rüstungskontrolle in Europa. Der 1990 abgeschlossene Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE) wurde 2007 von Russland ausgesetzt. Er legte Obergrenzen für schwere Waffensysteme fest, die auf dem Kontinent stationiert werden durften.

Steinmeier will nun Gespräche über neue Vereinbarungen in Gang setzen. Diese sollen aber weit über den KSE-Vertrag hinausgehen. Der neue Vertrag soll unter anderem neuen militärischen Strategien Rechnung tragen, wie dem Einsatz kleiner mobiler Einheiten. Auch Drohnen sollen berücksichtigt werden. Außerdem soll ein neuer Vertrag auch in Gebieten gelten, deren territorialer Status umstritten ist. Dazu zählt beispielsweise die von Russland vereinnahmte Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die völkerrechtlich zur Ukraine gehört.

Mit der "völkerrechtswidrigen Annexion der Krim" habe Russland die "Grundprinzipien der europäischen Friedensarchitektur" in Frage gestellt, so der Außenminister. "Tiefe Gräben sind zwischen Russland und dem Westen aufgebrochen." Steinmeier mahnte zugleich, alle müsse das Interesse einen, "jede weitere Drehung der Eskalationsspirale zu vermeiden".