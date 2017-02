Bundespräsidentenwahl Steinmeier-Gattin Büdenbender lässt Richterjob ruhen

Wenn Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum Bundespräsidenten gewählt wird, will sich seine Frau Elke Büdenbender nach SPIEGEL-Informationen von ihrem Job als Richterin am Berliner Verwaltungsgericht beurlauben lassen.

Ursprünglich hatte sie vorgehabt, ihren Beruf auch als First Lady weiter auszuüben. Doch im Berliner Verwaltungsgericht wurden Zweifel laut, ob die Richtertätigkeit mit Büdenbenders Rolle an der Seite des Staatsoberhaupts vereinbar ist.

Schon während Steinmeiers Zeit als Außenminister war sie in der dritten Kammer des Verwaltungsgerichts von bestimmten Verfahren ausgenommen, die das Auswärtige Amt betrafen. Ein Sprecher des Gerichts wollte das weder dementieren noch bestätigen. Zu "Personalangelegenheiten" äußere man sich nicht, so der Sprecher.

Die Diskussionen am Berliner Verwaltungsgericht waren aber nicht der einzige Grund, warum sich Büdenbender dafür entschieden hat, den Job als First Lady in Vollzeit auszuüben. Nach Gesprächen mit Amtsinhaber Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin stellte sich für Steinmeier und Büdenbender auch die Frage, ob sich der Job der First Lady und die Richtertätigkeit praktisch hätte unter einen Hut bringen lassen. Im Laufe der vergangenen Wochen jedenfalls bekamen Steinmeier und Büdenbender Lust, gemeinsam ins Schloss Bellevue zu ziehen.