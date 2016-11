Bundespräsident Auch CDU unterstützt Kandidatur von Steinmeier

Das CDU-Präsidium hat sich am Montagmorgen darauf geeinigt, den SPD-Kandidaten für das Bundespräsidentenamt, Außenminister Frank-Walter Steinmeier, zu untestützen.

Die Zustimmung der CSU für den SPD-Politiker gelte ebenfalls als sicher, hieß es aus der CDU. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD, Angela Merkel, Horst Seehofer und Sigmar Gabriel hatten am Sonntagnachmittag über einen gemeinsamen Nachfolger für Joachim Gauck beraten, allerdings zunächst ohne Ergebnis.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nannte Steinmeier einen guten Kandidaten für die Gauck-Nachfolge. Er kritisierte auf "Bild.de" erneut das Vorpreschen von SPD-Chef Sigmar Gabriel in der Kandidatenfrage. Gabriel hatte Steinmeier schon vor Wochen als hervorragenden Bewerber bezeichnet. Scheuer sagte aber über Steinmeier, dieser sei "ein guter Kandidat in diesen außenpolitisch so herausfordernden Zeiten".

Scheuer sagte zu den Spekulationen über Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann als schwarz-grünem Kompromisskandidaten: "Am Wochenende hat man ja gesehen, dass alle grünen Flirts beendet sind."