Steinmeier zum deutsch-türkischen Verhältnis "Irritationen, die noch nicht überwunden sind"

Beim Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan sind die Verwerfungen im deutsch-türkischen Verhältnis offen zutage getreten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach nach einem Treffen mit Erdogan von "tiefgreifenden Differenzen" bei den Themen Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von "Irritationen, die noch nicht überwunden sind". Erdogan verlangte von Deutschland die Auslieferung von Regierungskritikern.

Steinmeier konfrontierte seinen Gast beim Staatsbankett am Abend laut vorab verbreitetem Redetext mit harter Kritik an den Zuständen in der Türkei. "Heute suchen beunruhigend viele (Menschen) aus der Türkei bei uns Zuflucht vor wachsendem Druck auf die Zivilgesellschaft", sagte Steinmeier.

"Wir wünschen uns, dass die Türkei zwei Jahre nach dem Trauma des Putschversuchs zum Ausgleich zurückfindet", fuhr der Bundespräsident fort. An Erdogan gerichtet sagte er: "Ich hoffe, Herr Präsident, Sie verstehen, dass wir darüber nicht zur Tagesordnung übergehen."

Steinmeier wie auch Merkel mahnten eine rasche Lösung für die in der Türkei inhaftierten Deutschen an. Nach der Freilassung "einiger" Menschen habe sie darauf gedrängt, dass auch die anderen "Fälle möglichst schnell gelöst werden können", sagte die Kanzlerin. In der Türkei sind nach Angaben des Auswärtigen Amts derzeit fünf deutsche Staatsbürger aus politischen Gründen in Haft.

"Unterschiedliche Meinungen"

Aus deutscher Sicht rechtfertigen die vagen Terrorvorwürfe weder eine monatelange Untersuchungshaft noch die jahrelangen Haftstrafen, die in mehreren Fällen verhängt wurden. Prominente Häftlinge wie Peter Steudtner, Deniz Yücel und Mesale Tolu kamen in den vergangenen Monaten frei.

Kurz vor Erdogans Begrüßung in Berlin wurde bekannt, dass er Anfang der Woche eine Liste mit 69 Gesuchten übermitteln ließ, die nach türkischem Willen von Deutschland ausgeliefert werden sollen. Auf der Liste ist auch der bekannte Journalist Can Dündar, der wegen eines Berichts über geheime Waffenlieferungen der Türkei zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden war und inzwischen in Deutschland lebt.

Merkel sagte, dass es über Dündar und "seinen Fall unterschiedliche Meinungen gibt zwischen mir und dem Präsidenten".

Erdogan verwies seinerseits darauf, dass es ein Auslieferungsabkommen zwischen Deutschland und der Türkei gebe. Würde Berlin um die Auslieferung eines "rechtskräftig Verurteilten" bitten, würde Ankara dem nachkommen. Dündar bezeichnete er als "Agenten, der Staatsgeheimnisse veröffentlicht hat".

Der ehemalige Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung "Cumhuriyet" hatte eigentlich an der Pressekonferenz in Berlin teilnehmen wollen, verwarf dann aber diesen Plan, als bekannt wurde, dass Erdogan seinetwegen mit einer Absage der Pressekonferenz gedroht haben soll.

Bei seiner Rede auf dem Staatsbankett betonte Erdogan jedoch gleichzeitig, dass Deutschland ein Verbündeter und enger Partner der Türkei sei. "Es gibt kein Problem, das sich der türkisch-deutschen Freundschaft und den gemeinsamen Interessen in den Weg stellen könnte." Erdogan lobte den deutschen Umgang mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen und warb um deutsche Investitionen, betonte aber die "stabile Marktwirtschaft" der Türkei.