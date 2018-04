Deutschlandbesuch Steinmeier will Erdogan erst nach Neuwahl empfangen

Recep Tayyip Erdogan wird nach SPIEGEL-Informationen vor den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei am 24. Juni nicht mehr zu einem offiziellen Besuch nach Deutschland kommen. Das hat das Bundespräsidialamt in Berlin klargestellt.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte vor einigen Wochen bei einem Telefonat eine allgemeine Einladung an Erdogan ausgesprochen. Durch die Ankündigung der Neuwahlen in der Türkei habe sich jedoch "eine neue Lage ergeben", heißt es aus dem Präsidialamt. "Ein konkretes Datum für einen Besuch kann erst nach erfolgter Wahl in der Türkei festgesetzt werden."

Mögliche Wahlkampfauftritte Erdogans und anderer türkischer Politiker sind davon jedoch nicht betroffen. Premierminister Binali Yildirim hatte bereits im Februar, also lange vor der Ankündigung von Neuwahlen, gesagt, dass er sich wieder Auftritte Erdogans vor Türken in Deutschland vorstellen kann. "Das würden wir uns immer wünschen. Diese Treffen mit den Menschen aus der Türkei sind keine Anlässe, die Deutschland stören sollten", sagte er.

Der letzte Auftritt Erdogans vor Anhängern in Deutschland fand im Mai 2015 in Karlsruhe statt. Es war zugleich Erdogans erster öffentlicher Auftritt in Deutschland als Staatspräsident. Den Wunsch Erdogans, im vergangenen Sommer am Rande des G20-Gipfels in Hamburg zu Anhängern zu sprechen, hatte die Bundesregierung abgelehnt.

"Politische Kundgebungen der AKP müssen verhindert werden"

In den vergangenen Tagen äußerten sich Politiker parteiübergreifend sehr kritisch zu möglichen Wahlkampfauftritten in Deutschland. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer twitterte etwa: "Bei anstehenden Wahlen in der Türkei muss der Wahlkampf dort geführt werden und nicht bei uns in Deutschland. Wir wollen in unseren Städten keine innertürkischen Konflikte, die unser Zusammenleben belasten."

Bijan Djir-Sarai, außenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte: "Die Bundesregierung ist aufgefordert, jegliche Form von Wahlkampfauftritten hier in Deutschland zu unterbinden. Politische Kundgebungen der AKP oder ähnlicher Parteien in Deutschland müssen verhindert werden."

Welche Haltung die Bundesregierung und der neue Außenminister Heiko Maas einnehmen werden, ist bislang noch nicht abzusehen. Maas' Vorgänger und SPD-Parteikollege Sigmar Gabriel hatte im vergangenen Sommer alle diplomatischen Vertretungen in Berlin über eine neue Praxis informiert: Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker in Deutschland drei Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern sind demnach grundsätzlich verboten.

Berlin hätte also theoretisch die Möglichkeit, Auftritte zu verhindern. Es müsste nur die Entscheidung vom Sommer 2017 anwenden.