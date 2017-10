Bundespräsident Steinmeier zur Einheit "Es sind andere Mauern entstanden"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Tag der Deutschen Einheit vor neuen Mauern in der Gesellschaft gewarnt - und Fortschritte in der Flüchtlingspolitik angemahnt. Die große Mauer, die Deutschland geteilt habe, sei gefallen. Aber das Ergebnis der Bundestagswahl am 24. September habe gezeigt: "Es sind andere Mauern entstanden, weniger sichtbare, ohne Stacheldraht und Todesstreifen."

Ohne den Wahlerfolg der AfD direkt anzusprechen, sagte er: "Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung und Wut" seien bei manchen so fest geworden, dass Argumente nicht mehr durchdrängen. "Hinter diesen Mauern wird tiefes Misstrauen geschürt, gegenüber der Demokratie und ihren Repräsentanten."

In der Mainzer Rheingoldhalle beklagte Steinmeier beim Festakt Mauern zwischen Arm und Reich, Stadt und Land, offline und online - "Mauern rund um die Echokammern im Internet, wo der Ton immer lauter und schriller wird."

Steinmeier: Heimat ist, wo das Wir Bedeutung bekommt

Nach der Bundestagswahl, bei der die rechtspopulistische AfD in Ostdeutschland teils stärkste Partei wurde, wird der Bundestag laut Steinmeier anders sein: "Die Debatten werden rauer, die politische Kultur wird sich verändern."

Die Debatte über Flucht und Migration habe Deutschland aufgewühlt, sei aber auch Folge und Abbild einer aufgewühlten Welt. Um Menschen, die Anrecht auf Asyl haben, auch künftig gerecht zu werden, müsse Deutschland "die Unterscheidung darüber zurückgewinnen, wer politisch verfolgt und wer auf der Flucht vor wirtschaftlicher Not ist", sagte Steinmeier. Beide Gruppen hätten nicht die gleichen Ansprüche.

Die Möglichkeiten zur Aufnahme von Flüchtlingen seien begrenzt. Es gehe darum, "die Wirklichkeit der Welt und die Möglichkeiten unseres Landes übereinzubringen", sagte er. Er forderte aber auch legale Zugänge für Migranten nach Deutschland, um Zuwanderung steuern zu können. Nur so könne die Polarisierung der Debatte über Flüchtlinge überwunden werden. Dies könnte eine kommende Bundesregierung als Empfehlung für ein Zuwanderungsgesetz verstehen - nachdem er zuletzt bloß Fragen gestellt hatte.

Laut Steinmeier, der als Bundespräsident derzeit seine SPD-Mitgliedschaft ruhen lässt, sagten viele Menschen: "Ich versteh' mein Land nicht mehr." Dahinter stehe eine Sehnsucht nach Heimat und Orientierung, die nicht den Nationalisten überlassen werden dürfe. "Heimat weist in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit." Er appellierte an den Zusammenhalt in der Gesellschaft: Heimat sei der Ort, "an dem das 'Wir' Bedeutung bekommt".

Zudem forderte er mehr Anerkennung für die Menschen in Ostdeutschland. Nach der Wiedervereinigung seien Fehler gemacht worden. Ostdeutsche hätten Brüche erlebt, die Menschen im Westen nie kannten. "Wir sollten wieder lernen, einander zuzuhören: wo wir herkommen, wo wir hinwollen, was uns wichtig ist."

Angesichts all dieser Schwierigkeiten hatte Steinmeier seine Rede mit einem Zitat aus einem Lied des in der DDR verfolgten Liedermachers Wolf Biermann eingeleitet: "Deutschland, Deutschland ist wieder eins / nur ich bin noch zerrissen". Immerhin lautet der Titel des Songs: "Um Deutschland ist mir gar nicht bang." (Lesen Sie hier die Rede im Wortlaut.)

Vor Steinmeier hatte bereits Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Tag der Deutschen Einheit gesprochen. Sie hob die Verantwortung Deutschlands auf internationaler Ebene hervor. Man könne dankbar sein, dass die Wiedervereinigung in Frieden geglückt sei, sagte Merkel in Mainz. Daher trage Deutschland auch eine Verantwortung für Europa und eine bessere Entwicklung weltweit. "Denn wir wissen: Wir können uns von den Ereignissen in der Welt nicht abkoppeln."