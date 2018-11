Landtagswahl in Hessen "Menschliche Fehler" bei Wahl in Frankfurt

Zahlendreher, vergessene Stimmzettel, vertauschte Parteien - einem Medienbericht zufolge gab es am Wahlabend in Frankfurt in einem Dutzend Bezirke erhebliche Pannen. Die Fehler könnten die Koalitionsoptionen ändern.