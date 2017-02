Rhein-Main Air Base USA stationierten Geheimtruppe in Frankfurt

Die USA unterhielten offenbar jahrelang eine geheime Antiterroreinheit auf deutschem Boden. Die Zustimmung dafür gab 1986 der damalige Kanzleramtschef und heutige Finanzminister Wolfgang Schäuble. Das geht aus Dokumenten des Auswärtigen Amts hervor, die dem SPIEGEL vorliegen. Die Einheit dürfe nur nicht "die Bundesregierung in politisch unangenehme Situationen" bringen, mahnte Schäuble damals.

Stationiert war die Truppe auf der Rhein-Main Air Base bei Frankfurt. Den Akten zufolge, die das Institut für Zeitgeschichte nach Ablauf der Geheimhaltungsfrist veröffentlicht, verfügte das "Foreign Emergency Support Team" ("Fest") aus Soldaten und Geheimdienstlern über ein Flugzeug. Das Team unterstand dem US-Botschafter in Bonn. Präsident Ronald Reagan etablierte die "Fest"-Einheit nach etlichen Anschlägen, darunter im April 1986 auf die Westberliner Diskothek La Belle, in der GIs verkehrten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Nach US-Angaben bestand das Team aus bis zu 14 "Spezialisten für (die) technische Bewältigung von Krisensituationen", zu deren Aufgaben "Fernmeldewesen und ND-Tätigkeit", also Geheimdienstarbeit, zählten. Den Standort Frankfurt begründeten die Amerikaner damit, dass sie die Männer auf dem riesigen Stützpunkt besser verbergen könnten. Ihr Kommandeur war offiziell Mitarbeiter des US-Generalkonsulats in Frankfurt, die anderen Mitglieder des Teams wurden als Soldaten des Stützpunkts getarnt.

Den Deutschen versprach man, die Einheit werde auf die "Anwendung von Gewalt" im In- und Ausland verzichten. Vor allen Einsätzen werde Washington in Bonn um Erlaubnis fragen. Das Auswärtige Amt in Bonn wollte das schriftlich haben, Schäuble begnügte sich indes mit einer mündlichen Zusage der Amerikaner an den zuständigen Abteilungsleiter im Kanzleramt. Der US-Antiterrorbeauftragte Paul Bremer betonte laut der Dokumente indes, dass bei "der Schnelligkeit der erforderlichen Entscheidungen eine Automatik möglicherweise nicht immer" zu gewährleisten sei.

Bislang haben "Fest"-Einheiten mehr als 30 Einsätze absolviert, etwa nach den Qaida-Anschlägen 1998 in Nairobi und Daressalam und 2000 auf das US-Kriegsschiff "Cole" in Aden. Wann das Frankfurter Team abzog, ist unbekannt.