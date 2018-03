Werbeverbot für Infos über Abtreibungen Giffey macht Druck auf Union wegen Paragraph 219a

In der Auseinandersetzung um das Werbeverbot für Abtreibungen beharrt Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) auf einer Änderung des Paragraphen 219a. "Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Man werde noch mal über das Thema diskutieren.

Das Werbeverbot für Abtreibungen ist ein Streitpunkt in der gerade erst gestarteten Großen Koalition. Die CDU will den Paragrafen 219a, der die Werbung für Informationen über Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt, beibehalten. Die SPD will ihn abschaffen.

"Das Recht auf Selbstbestimmung von Frauen, nicht nur bei der Heirat, sondern auch bei einer Schwangerschaft, hat für mich eine ganz hohe Priorität", sagte Giffey. Wenn Frauen in so einer schwierigen Situation seien, bräuchten sie Beratung. "Das Recht auf Information, nicht auf Werbung, ist elementar."

Zu Geldstrafe verurteilt

Die SPD hatte einen Gesetzesentwurf zur Aufhebung des Paragrafen 219a kurz vor der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin doch nicht zur Abstimmung gestellt. Die Union hatte mit einer Verfassungsklage gedroht.

Auslöser der Debatte war ein Urteil gegen die Gießener Ärztin Kristina Hänel im vergangenen Jahr. Weil sie auf ihrer Homepage per Link über Schwangerschaftsabbrüche informiert hatte, wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Inzwischen setzt sie sich öffentlich dafür ein, dass Ärzte Frauen über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. "Da muss jetzt mal jemand aufräumen", sagte sie dem SPIEGEL im Januar.

Schwangerschaftsabbruch Abtreibung Wofür Ärzte nicht werben dürfen

Weitere Ärzte schließen sich ihrem Protest an. Hänel ist nicht die einzige Ärztin, gegen die Abtreibungsgegner Strafanzeige stellten. Die Staatsanwaltschaft Kassel hat zuletzt wegen Verstoßes gegen das Werbeverbot für Abtreibungen Anklage gegen zwei Gynäkologinnen erhoben. Die Medizinerinnen hatten auf ihrer Webseite mit einem Halbsatz darauf hingewiesen, dass sie auch Schwangerschaftsabbrüche vornehmen.

"Das war noch mal ein Schlag ins Gesicht", sagte eine von ihnen im SPIEGEL-Interview. "Geld zu verdienen, ist doch nicht der Grund, dass wir Abbrüche vornehmen. Ich kenne keine Ärztin, keinen Arzt, die das wirklich gern tun." Sie sehe es aber als ihre Pflicht als Medizinerin, Frauen in einer Notsituation zu helfen.