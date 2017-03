Frechen in NRW Hallenbetreiber sagt türkischem Wirtschaftsminister ab

Die Nachricht dürfte für neuen Unmut in der Türkei sorgen: Ein Hallenbetreiber im nordrhein-westfälischen Frechen hat eine für Sonntag geplante Veranstaltung mit dem türkischen Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci abgesagt. Die Halle stehe nicht zur Verfügung, teilte er dem Organisator mit. Der Vertrag zwischen dem Eigentümer der Eventhalle und dem Betreiber schließe ohnehin politische Veranstaltungen aus, hieß es von der Polizei.

Offenbar hatte sich zuvor der zuständige Landrat eingeschaltet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa ließ Michael Kreuzberg in enger Abstimmung mit der Polizei klären, welche Möglichkeiten es gebe, um den Auftritt des türkischen Politikers zu verhindern. So sei man auf den Vertrag und die Situation mit Eigentümer und Pächter gestoßen, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises.

Die Halle, in der Zeybekci für die Verfassungsreform des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan werben wollte, bietet rund 800 Menschen Platz und ist auf türkische Hochzeiten spezialisiert. Zeybekci wollte hierhin ausweichen, nachdem er zuvor keinen Saal für einen geplanten Auftritt in Köln bekommen hatte. Offen ist noch, ob der Wirtschaftsminister am Wochenende bei einem Konzert in Leverkusen auftreten wird.

Der Streit um die Auftritte türkischer Minister in Deutschland sorgt derzeit für zusätzliche Spannungen im ohnehin schon belasteten Verhältnis zwischen den Regierungen in Ankara und Berlin. Für viel Aufsehen hatte die Absage einer Rede des türkischen Justizministers Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau gesorgt. Die Stadt hatte die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken nicht genehmigt.

Bozdag nannte die Absage ein "faschistisches Vorgehen". Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte Deutschland vor den Konsequenzen der Absagen. "Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, müssen Sie lernen, wie Sie sich uns gegenüber zu verhalten haben", sagte er. Um die Situation etwas zu entspannen, ist für den 8. März ein Treffen zwischen Cavusoglu und seinem deutschen Amtskollegen Sigmar Gabriel geplant.

Durch die Verfassungsreform sollen die Rechte von Präsident Erdogan massiv ausgeweitet werden. Kritiker sehen darin eine Gefahr für die türkische Demokratie und verurteilen deswegen die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland.