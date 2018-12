Merz' Ambitionen auf Ministeramt Kampfansage an Kramp-Karrenbauer und Merkel

Mit besinnlichen Tagen wird es in der CDU fürs erste nichts - und das liegt an Friedrich Merz. Anders als erwartet will der bei der Wahl zum Parteichef knapp Unterlegene nicht ins Glied zurücktreten und seine Geschäfte in der freien Wirtschaft wieder aufnehmen, sondern strebt einen Ministerposten an. Sagt er jedenfalls.

Das ist genau das, was seine eifrigsten Fans seit Tagen fordern - aber wohl das Gegenteil dessen, was sich die neue Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer vorgestellt und wohl auch nicht das, was sie aus dem Gespräch mit Merz am vergangenen Donnerstagabend mitgenommen hatte. Ganz zu schweigen von Kanzlerin Angela Merkel.

Nichts anderes als eine Kampfansage an die Parteichefin und die Kanzlerin ist es deshalb, wenn Merz nun der "FAZ" auf die Frage nach einem Ministeramt sagt, "ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrungen in Wirtschaft und Politik zutrauen" und ergänzt: "Dies liegt aber nicht in meiner Hand, sondern das ist Sache der Kanzlerin." Man werde, sagt Merz weiter, nach dem für Ende Januar oder Anfang Februar vereinbarten "erneuten Gespräch" mit Kramp-Karrenbauer weitersehen.

Was Merz damit eigentlich sagt: Ich bin bereit für ein Ministeramt - dass die Kanzlerin mir eins anbietet, dafür hat bitteschön die CDU-Vorsitzende zu sorgen.

AKK in der Zwickmühle

Dass er auf dem Hamburger Bundesparteitag nach der Niederlage gegen Kramp-Karrenbauer nicht für ein Amt in der CDU-Führung kandidierte, verteidigt Merz in dem Interview - dafür ist er jetzt offenbar bereit, für einen Ministerposten aufs Ganze zu gehen. "Ich habe mein Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben", sagt er über sein Gespräch mit der Vorsitzenden.

Ob es Merz wirklich ernst meint mit seinen überraschenden Ambitionen oder nicht - in jedem Fall bringt er Kramp-Karrenbauer nun in eine Zwickmühle: Falls sie sich bei ihrer Amtsvorgängerin Merkel nicht für einen Kabinettsposten für Merz einsetzt, werden er und seine Anhänger für alle Zeiten behaupten können, die neue CDU-Führung habe den Unterlegenen bewusst ausgebootet. Sollten dann die Wahlen im kommenden Jahr für die Christdemokraten schief gehen, läge der Schwarze Peter bei Kramp-Karrenbauer.

Setzt sich die Parteichefin jedoch für ein Merz-Ministeramt ein - in Frage käme wohl nur das Wirtschaftsressort, wie es sich seine Unterstützer wünschen -, riskiert sie einen handfesten Konflikt mit der Kanzlerin, die sie bislang gefördert hat. Diese müsste dann ihren Vertrauten Peter Altmaier im Wirtschaftsministerium durch Merz ersetzen.

Wie gesagt, es ist eine Kampfansage. Sie gibt all denen im Merz-Lager wieder Hoffnung, die von einer Niederlage nichts wissen wollen.

Und es ist ganz bestimmt nicht das, was sich die neue CDU-Führung darunter vorgestellt hat, die zerrissene Partei wieder zusammenzuführen.