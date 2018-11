CDU-Chefkandidat Merz Von gestern

Der letzte Außenseiter der deutschen Politik war ebenfalls ein Mann aus dem Westen der Republik. Außer ihm selbst hatte ihn keiner so recht auf der Rechnung, seine müde Partei richtete sich plötzlich an ihm auf, und die Leute schienen ihm gar die Kanzlerschaft zuzutrauen.

Die Bundestagswahl ein paar Monate später aber verloren Martin Schulz und seine Sozialdemokraten nichtsdestotrotz krachend.

Nun also Friedrich Merz. Wie vor ihm Schulz bedient auch der Konservative die Sehnsucht nach dem Außenseiter, der vermeintlich frisch und befreit an politische Problemlagen heranzugehen weiß.

Doch genau wie zuvor Schulz ist auch Merz nicht der unverbrauchte Außenseiter, den so viele in ihm sehen wollen. Insbesondere die vergangenen Tage haben gezeigt, dass es sich dabei um eine politische Illusion handelt. Denn halb holt Merz die Vergangenheit ein, halb will er nicht von ihr lassen.

Da ist die Geschichte mit dem verlorenen Notebook im Jahr 2004: Ein Obdachloser fand das Gerät des damaligen stellvertretenden Unionsfraktionschefs am Berliner Ostbahnhof, übergab es dem Bundesgrenzschutz - und erhielt ein paar Wochen später als Dank von Merz dessen ganz im Geist der damaligen Zeit verfasstes Buch übermittelt. Titel: "Nur wer sich ändert, wird bestehen. Vom Ende der Wohlstandsillusion - Kursbestimmung für unsere Zukunft." Er habe das Buch der Spree übergeben, erinnerte sich der Empfänger an diesem Wochenende im Interview mit der "taz".

Dann die Debatte übers Grundrecht auf Asyl. "Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in seiner Verfassung stehen hat", sagte Merz am Mittwoch mit Blick auf den Grundgesetz-Artikel 16a auf einer der CDU-Regionalkonferenzen, wo er mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn um den Parteivorsitz konkurriert. Einen Tag später präzisierte Merz: Das Grundrecht auf Asyl stelle er nicht infrage, es gehe ihm um europäische Lösungsansätze.

Debatte von gestern

Tatsächlich schließt Merz hier nahtlos an seine Politik aus den Neunziger- und Nullerjahren an. Dass es ja längst Entwicklungen im Sinne eines gemeinsamen europäischen Asylrechts gibt, die das deutsche Recht überlagern, spielt offenbar keine Rolle; und dass eine Änderung des Artikels 16a wohl gar keine konkreten Auswirkungen hätte, auch nicht.

Frappierend hingegen, wie ähnlich Merz' Worte von heute und damals im Vergleich klingen:

So sagte Merz im Interview mit dem Deutschlandfunk im März 2000, im Rahmen europäischer Lösungen werde man "auch eine Debatte führen müssen über das Grundrecht auf Asyl. Wir würden allen internationalen Verpflichtungen auch dadurch genügen, dass wir das Grundrecht auf Asyl ablösen durch eine institutionelle Garantie auf Asyl , die dann allerdings nicht im Klagewege erstritten werden kann, sondern die der Staat gewähren kann."

, die dann allerdings nicht im Klagewege erstritten werden kann, sondern die der Staat gewähren kann." Im Gespräch mit der "Bild am Sonntag" im Dezember 2000 sagte er: "Wir werden vermutlich gar nicht darum herumkommen, das Grundrecht auf Asyl in eine institutionelle Garantie umzuwandeln, wenn wir zu einer gesamteuropäischen Lösung kommen wollen. Der Kernbestand unseres Asylrechts, nämlich religiös und politisch Verfolgten Zuflucht zu gewähren, bleibt damit erhalten."

Merz grenzt hier - wie das damals vornehmlich in den Unionsparteien verbreitet war - "institutionelles" gegen "individuelles" Asylrecht ab. Was er damit meint: Der Staat soll zwar weiterhin Asyl gewähren, aber nicht jedem Verfolgten ein einklagbares Grundrecht an die Hand geben.

JENS SCHLUETER/EPA-EFE/REX Rivalen Merz, Kramp-Karrenbauer

In der EU-Grundrechtecharta aber findet sich heute nach Meinung der Experten bereits ein einklagbares, individuelles Recht auf Asyl. Die Debatte, die Merz da führen möchte, ist also gewissermaßen von gestern.

Interessant übrigens, wer diese Position zur damaligen Zeit ebenfalls vertrat: Angela Merkel. Auf dem Essener CDU-Parteitag im April 2000, der sie zur Parteichefin wählen sollte, sagte Merkel noch in ihrer Rede als Generalsekretärin:

"Wenn das europäische Asylrecht harmonisiert werden muss, dann spricht für mich auch nichts dagegen, dass wir uns in Deutschland daran beteiligen. Wenn das erfordert, dass wir über eine institutionelle Garantie des Asylrechts diskutieren, dann müssen wir dies unvoreingenommen tun und dürfen nicht von vornherein schon wieder sagen, dass das nicht infrage kommt."

Nun hat Merkel diese Position allerdings hinter sich gelassen in den vergangenen 18 Jahren. Merz dagegen ist der Vergangenheit treu geblieben.

"Er ist einfach nicht mehr im Film", schreibt die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Wenn man mit Merz spreche, bemerkt der SPIEGEL, "wirkt er manchmal wie ein Mann, der in einer Zeitkapsel gefangen war". Merz vermittele den Eindruck, als sei er vor 15 Jahren "in den politischen Winterschlaf gesunken und erst mit Merkels Rücktrittsankündigung wieder aufgewacht", urteilt der "Tagesspiegel".

"Ein Schlag ins Gesicht"

Annegret Kramp-Karrenbauer, Merz' stärkste Rivalin im Kampf um den Parteivorsitz, hat am Wochenende erkennen lassen, dass sie in den nächsten beiden Wochen bis zum entscheidenden Parteitag Anfang Dezember in Hamburg auf diesen politischen Winterschlaf abzielen wird.

Der Vorteil des vermeintlichen Außenseiters kann so schnell zum Nachteil werden.

So hat Merz am Sonntag im Interview mit dem Deutschlandfunk der CDU vorgehalten, die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit "einem - ich will jetzt mal etwas zugespitzt sagen - Achselzucken" zur Kenntnis genommen zu haben. Kramp-Karrenbauer konterte in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", solche Behauptungen seien "ein Schlag ins Gesicht für alle in der CDU, die vor Ort und in den Parlamenten seit Jahren gegen ständige Falschinformationen, gegen gezielte Vergiftungen des politischen Klimas, gegen Anfeindungen sowie gegen in Teilen offene Hetze durch die AfD kämpfen und Tag für Tag in der CDU Haltung zeigen". Subtext: Wir haben gekämpft, Merz hat zugeschaut.

Und auf seine Ankündigung, mit ihm werde die CDU wieder die 40-Prozent-Marke bei Wahlen erreichen, erwiderte Kramp-Karrenbauer nun: "Ich habe Wahlen gewonnen mit 40 Prozent für die CDU und rund sechs Prozent für die AfD. Der eine traut sich's zu. Die andere hat's bewiesen. Das ist der Unterschied."

Die Spannung steigt. In jeder Hinsicht.