WDR-Doku Merz macht Schäubles Kanzlerpläne öffentlich

Als Bundesfinanzminister hatte Wolfgang Schäuble besonders zu Zeiten der Griechenlandkrise heftige Meinungsverschiedenheiten mit Kanzlerin Angela Merkel. Aber auch die Flüchtlingspolitik seiner Parteivorsitzenden stieß bei dem heutigen Bundestagspräsidenten auf Kritik. In dieser Zeit soll Schäuble mehrfach damit geliebäugelt haben, selbst die Kanzlerschaft zu übernehmen.

Das bestätigt nun auch Friedrich Merz in einer Dokumentation des WDR und der ARD von Filmemacher Stephan Lamby, in der es vor allem um Merz Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz geht ("Der Machtkampf - wer folgt auf Merkel", Montag, ARD, 20.15 Uhr). Demnach gab es zwischen Schäuble und ihm mehrfach Gespräche über einen möglichen Wechsel Schäubles ins Kanzleramt.

"Ich muss mich auf dich verlassen können"

"Wir haben uns natürlich auch hin und wieder über die Frage unterhalten", sagt Merz. "Es stand ja die Frage im Raum, ob er möglicherweise die Kanzlerschaft noch einmal übernimmt oder nicht. Er hat mir dann gesagt: 'Wenn das dann jemals dazu kommen könnte, muss ich mich auch auf Dich verlassen können'. Aber dazu ist es halt nicht gekommen."

Dass sich die beiden CDU-Politiker nahestehen, ist seit Langem bekannt. Bereits vor einigen Wochen hatte der SPIEGEL berichtet, wie sich Merz und Schäuble verbündeten, um Merkel zu entmachten. Hier lesen Sie die ganze Geschichte auf SPIEGEL+ . "Wir haben häufig darüber gesprochen, wie die Lage in Berlin ist, auch vor zwei, drei Jahren bereits, als es schon einmal eine solche Serie von Landtagswahlen gab, die wir verloren haben", erzählt Merz nun in der Doku.

"Wir teilen beide die sehr große Besorgnis über das Erstarken der AfD", sagt er weiter. "Wir sind beide der Meinung, dass das in diesem Umfang nicht notwendig war, dass man das hätte verhindern können." Ähnlich äußerte sich der 63-Jährigebereits auf den Regionalkonferenzen, bei denen sich die CDU-Kandidaten für den Parteivorsitz präsentierten.

Bloß nicht reich wirken - Merz und der Wohlstand Millionär Merz Geld spielt eine Rolle

Merz und Merkel sind alte Rivalen. Sie war ein Grund, warum er sich aus der Politik zurückzog. Erst als Merkel ankündigte, den Parteivorsitz aufzugeben, kündigte er an, zurückkehren zu wollen. Auch Schäuble soll ihn dazu gedrängt haben.

Seitdem kämpft Merz mit Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn um den Parteivorsitz. Beim CDU-Parteitag am 7. Dezember soll endgültig feststehen, wer das Rennen machen wird. Wie lange sich Merkel danach noch als Kanzlerin halten wird, ist unklar.

Zu seinen eigenen Überlegungen, sich für den Parteivorsitz der CDU zu bewerben, sagt Merz in der Dokumentation: "Ich habe ihn (gemeint ist Schäuble) natürlich auch um Rat gefragt, was ich in dieser Situation jetzt tun soll, in der wir jetzt sind. Und er hat mir nicht abgeraten." Wolfgang Schäuble wollte sich in dem Film nicht äußern.