Akkreditierungschaos bei G20 BKA-Chef verteidigt Datenspeicherung

Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) bedauert zwar, dass beim G20-Gipfel in Hamburg vier Journalisten aufgrund fehlerhafter Angaben die Akkreditierung entzogen wurde. "Ein solcher Eingriff in die Pressefreiheit darf nicht passieren", sagte Holger Münch am Freitag in München. Insgesamt war 32 Journalisten nachträglich die bereits erteilte Akkreditierung entzogen worden.

Es sei aber nicht gerechtfertigt, wegen einzelner Fehler das gesamte System der Datenspeicherung in Zweifel zu ziehen, sagte Münch. Weder das BKA noch die Polizeibehörden der Länder speicherten massenhaft Daten unbescholtener Bürger. Er gab aber zu, dass bei einem Freispruch oder der Einstellung eines Strafverfahrens Daten nicht grundsätzlich gelöscht würden. Dies sei nur bei erwiesener Unschuld der Fall. Außerdem würden die Staatsanwaltschaften die Polizei oft über Gründe für die Einstellung eines Verfahrens nicht informieren. "Das ist eine Schwachstelle, die beseitigt werden muss."

Zu den betroffenen Journalisten gehört auch Chris Grodotzki, der als freier Fotograf für SPIEGEL ONLINE vom G20-Gipfel berichtete. Neun Journalisten klagen vor dem Berliner Verwaltungsgericht und wollen feststellen lassen, dass die Maßnahme rechtswidrig war. Vor allem sollen Daten unzulässig gespeichert worden sein, obwohl sie hätten gelöscht werden müssen.

Die Grünen im Bundestag beantragten am Freitag eine Sondersitzung des Innenausschusses "zu den fehlerhaften und rechtswidrig gespeicherten Daten". Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte dazu: "Es steht der Verdacht im Raum, dass zigtausende Bürgerinnen und Bürger rechtswidrig in der Verbunddateien des BKA gespeichert sind und dadurch Nachteile erfahren."