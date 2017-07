G20-Camps Hier schlafen die Gipfel-Gegner

Die Linie des Hamburger Innensenators Andy Grote war klar: Man werde keine Camps von Gipfelgegnern in Hamburg dulden. Man wisse, dass dahinter "die militante autonome Szene" stehe, denen sich keine Rückzugsräume eröffnen sollten, so der SPD-Politiker.

Die Polizei hat bei vergleichbaren Großveranstaltungen in den vergangenen Jahren mit solchen Camps schlechte Erfahrungen gemacht. Am Sonntagabend räumte sie daher ein Zeltlager in Entenwerder. Inzwischen hat das Oberverwaltungsgericht dort allerdings Schlafplätze für 300 Menschen genehmigt.

Die Strategie der Polizei scheint trotzdem aufzugehen. Sie hat bereits erreicht, dass die Gipfel-Gegner sich auf die Stadt verteilen müssen: Am Mittwochmittag schlugen rund 100 Personen ihre Zelte vor der St. Johanniskirche im Osten Altonas auf. Sie seien nicht eingeladen worden, sagt Pastorin Vanessa von der Lieth im Gespräch mit dem SPIEGEL. Aber: "Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, Menschen hier schlafen zu lassen, damit sie zur Ruhe kommen (lesen Sie hier ein Interview mit der Pastorin).

Auch vor anderen Kirchen fanden G20-Gegner Übernachtungsmöglichkeiten, das Schauspielhaus ließ Menschen auf den Fluren schlafen - und der FC St. Pauli öffnete sein Stadion für Protestcamper. SPIEGEL ONLINE gibt nun einen Überblick, wo die auswärtigen Gipfel-Gegner derzeit unterkommen können.

Schlafplätze in Hamburg: Hier kommen G20-Gegner unter