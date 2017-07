Krawalle bei G20 CDU wirft Bürgermeister Scholz Versagen vor

Die Hamburger CDU knöpft sich Olaf Scholz vor: Oppositionschef André Trepoll hat dem SPD-Bürgermeister vorgeworfen, bei der Einschätzung der Sicherheitslage rund um den G20-Gipfel versagt zu haben. Die Lagebewertung des rot-grünen Senats habe sich bereits am ersten Tag als völlig falsch erwiesen, sagte Trepoll.

"Wie kam es zu der Einschätzung, man könne den Gipfel mit dem Hafengeburtstag gleichsetzen?", fragt der CDU-Politiker. "Wieso hat Rot-Grün alle Warnungen von uns und anderen weggelächelt? So sind viele Menschen in Hamburg unnötig verletzt und gefährdet worden."

In der Nacht zu Samstag war es in Hamburg in der zweiten Nacht in Folge zu schweren Krawallen gekommen. Vor einigen Wochen hatte Bürgermeister Scholz darauf verwiesen, Hamburg richte "ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus". Es werde Leute geben, "die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist". Innensenator Andy Grote hatte im Mai gesagt, der G20-Gipfel werde "auch ein Schaufenster moderner Polizeiarbeit" sein.

Video AFP

Scholz müsse sich dazu in der kommenden Woche erklären, sagte Trepoll. Der Bürgermeister habe am Freitag versucht, Weltpolitik zu machen, "während unsere Beamten auf den Straßen alleingelassen wurden". "Weshalb er seine markige Sicherheitsgarantie für den Gipfel nicht halten konnte, wird im Zentrum der politischen Aufarbeitung stehen müssen", so der CDU-Mann.

Die Krawalle waren am Samstagmorgen auch Thema am Rande des G20-Gipfels. US-Präsident Donald Trump sagte mit Blick auf Gastgeberin Angela Merkel (CDU): "Es war wirklich unglaublich, wie die Dinge hier angegangen wurden. Nichts davon war einfach. Aber so professionell." Dann ergänzte er - offenbar sarkastisch: "Und ohne große Störung, abgesehen von einer ganzen Menge Leute."

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn schrieb am Freitag bei Facebook von erschütternden Szenen. "Diese vermummten Linksfaschisten zerstören die Autos von Familien, Azubis, Bürgern, sie verletzen Menschen und skandieren Hass." Mit Blick auf das Vorgehen der Sicherheitskräfte teilte Spahn mit: "Die Polizei hat unsere volle Unterstützung verdient, wenn sie darauf mit der nötigen Härte reagiert. Punkt."

Auch Bürgermeister Scholz äußerte sich zu den Ausschreitungen: "Ich appelliere an die Gewalttäter, mit ihrem Tun aufzuhören und sich zurückzuziehen und die Gewalttaten nicht mehr zu verüben, sondern ein friedliches Miteinander in dieser Stadt weiterhin möglich zu machen", sagte er am Freitagabend.

Er sei sehr besorgt über die Zerstörungen und die Brutalität gegen die Polizisten. "Ich bin bedrückt über das, was viele zu ertragen haben, die die Gewalt unmittelbar erlebt haben, indem zum Beispiel ihre Fahrzeuge oder ihr Eigentum zerstört worden", so Scholz.