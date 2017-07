+++ G20-Newsblog +++ "Welcome to Hell"-Demo nahe Hamburger Messehallen genehmigt

Die Kundgebung der Demo "Welcome to hell", bei der am Donnerstagabend viele Autonome und Linksradikale erwartet werden, darf in der Nähe der Hamburger Messe abgehalten werden. Dort treffen sich ab Freitag die Staats- und Regierungschef der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Eine Polizeisprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass eine entsprechende Anmeldung für die Kreuzung Sievekingplatz/Holstenglacis/Glacischaussee genehmigt worden sei. Die Versammlungsbehörde habe die Anmeldebestätigung am Dienstagabend ohne jegliche Einschränkung erteilt, sagte Andreas Blechschmidt vom linksautonomen Kulturzentrum Rote Flora.

Die Polizei erwartet bei dem "Welcome to hell"-Protest teilweise gewaltsame und militante Aktionen. Dahinter stehen demnach verschiedene autonome Gruppen, die laut Polizei in Bezug zur Roten Flora stehen. Bei dieser handelt es sich um ein besetztes Kulturzentrum im Schanzenviertel, neben dem Gängeviertel das linke Zentrum der Hansestadt. Der Protest am Donnerstagabend gilt als Gradmesser für die nachfolgenden Demonstrationen; bleibt es vergleichsweise ruhig, werden auch in den darauffolgenden Tagen keine größeren Ausschreitungen erwartet. Sollte der Protest eskalieren, werden die Bilder wohl die restliche Berichterstattung zu den Protesten überlagern - und die Polizei könnte bei den nachfolgenden Demos noch härter durchgreifen. Das Versammlungsverbot, das auch den "Welcome to hell"-Marsch eingeschlossen hätte, tritt erst am nächsten Morgen in Kraft, Unklar war aber, ob die Demonstranten tatsächlich so nahe an den Austragungsort - und die darum verhängte Sicherheitszone - heranziehen können.

Elton John muss sein Konzert am 8. Juli in Hamburg absagen - weil er zunächst keine Landeerlaubnis bekam. Grund dafür ist natürlich der G20-Gipfel, der an dem kommenden Samstag zu Ende geht. Der Musiker teilte dazu mit: "Es tut mir sehr leid, dass es mir nicht möglich sein wird, am 8. Juli in Hamburg aufzutreten und ich möchte mich bei all meinen Fans für mögliche Unannehmlichkeiten entschuldigen. Aber ich freue mich darauf, das Konzert am 5. Dezember nachholen zu können." Bereits gekaufte Tickets bleiben gültig.

Solidarität mit den Demonstranten: Unter dem Schlagwort #wirmachenauf werden Theater, Veranstaltungsräume, Kirchen und andere Institutionen via Twitter aufgefordert, ihre Räumlichkeiten für Gipfelgegner zu öffnen. Mit einem roten Punkt neben dem Klingelschild können Hamburger zudem kenntlich machen, dass sie Demonstranten Unterschlupf gewähren.

Japans Regierungschef Shinzo Abe hat die USA und die anderen G20-Staaten dazu aufgerufen, an den Pariser Klimaschutzzielen festzuhalten. In einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt" mahnte Abe weitere Bemühungen zum Schutz der Erde an. "Wir müssen alle einvernehmlich und rasch handeln", sagte Abe. US-Präsident Trump hatte im Juni den Ausstieg seines Landes aus dem Pariser Ankommen verkündet. Der Regierungschef kündigte an, Japan werde sein Technologiepotenzial für den Klimaschutz nutzen und forderte auch von anderen Staaten weitere Bemühungen. Das Pariser Abkommen, das die USA unter Präsident Barack Obama im September 2016 ratifiziert hatten, gilt als Meilenstein im Bemühen für den weltweiten Klimaschutz. Unter anderem soll die Erderwärmung auf zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter begrenzt werden.

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Berlin empfangen. Xi wurde bei seinem Eintreffen in Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Am Vormittag trifft Xi Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das Treffen des chinesischen Staatschefs mit Merkel dient unter anderem der Vorbereitung des G20-Gipfels in Hamburg, an dem Xi ab Freitag teilnimmt. Nach dem neuerlichen Raketentest Nordkoreas dürften auch die Spannungen in der Region zur Sprache kommen. (Hier können Sie lesen, wie sich Chinas Präsident Xi als Führer einer Weltmacht neuen Typs inszeniert.)

Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) hat den hohen Aufwand für den G20-Gipfel verteidigt. Große Themen könnten nur gemeinsam gelöst werden, sagte Altmaier der "Passauer Neuen Presse" . "Solche Gipfel-Formate sind wichtiger als je zuvor. Angesichts der internationalen Verflechtungen in allen Bereichen von der Sicherheit bis zu Wirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz gibt es wichtige Themen, die wir nur gemeinsam lösen können." Deshalb sei es so wichtig, dass die Staats- und Regierungschefs regelmäßig zusammenkommen und darüber beraten. Für die großen Delegationen der G20-Teilnehmer sei die entsprechende Infrastruktur nötig. "Das kann man nicht auf der grünen Wiese organisieren", sagte der CDU-Politiker mit Blick auf den hohen Sicherheitsaufwand in Hamburg.



Polizeifahrzeuge vor dem Messegelände am Mittwochmorgen.





Fassade des Schauspielhauses (Foto: dpa).



Der Morgen danach:

Szenen der Proteste in der Nacht zum Mittwoch

Im Vorfeld des G20 hat sich Kanzlerin Angela Merkel bereits mit dem chinesischen Xi Jinping getroffen. Menschenrechtler fordern von ihr, das Thema Menschenrechte anzusprechen.

Die Hamburger Polizei will keine nächtlichen Camps von G20-Gegnern dulden - dafür hat das Schauspielhaus in der Nacht Demonstranten als Schlafplatz gedient. Etwa drei Dutzend G20-Gegner hätten im Foyer des Schauspielhauses übernachtet, bestätigte ein Mitarbeiter des Hauses der Deutschen-Presse-Agentur. Zuvor hatten Aktivisten am Dienstagabend die Fassade des Schauspielhauses mit Plakaten behängt. Neben dem Eingang klebten Parolen wie "Bühne frei für Isomatten" und "Protest is not a crime". Der Spielbetrieb ging ungestört weiter.



Vor allem am Neuen Pferdemarkt im Stadtteil St. Pauli gerieten Demonstranten und Polizei aneinander. Gegen 23.00 Uhr begann die Polizei mit dem Räumen der Straße. Hunderte Menschen waren zuvor einem Protestaufruf gefolgt, um auf den Straßen mit Musik und Getränken gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Auch am Mittwoch soll es wieder Proteste geben.