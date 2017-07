+++ G20-Newsblog +++ Brand in Porsche-Zentrum, Polizei prüft G20-Zusammenhang

Ausgebrannter Porsche (Credit: dpa) Auf dem Gelände des Porschezentrums in Hamburg-Eidelstedt kam es in der Nacht zu einem Brand. Acht Fahrzeuge sind größtenteils ausgebrannt. Die Polizei habe am Donnerstagmorgen Brandbeschleuniger gefunden und gehe von Brandstiftung aus, sagte ein Sprecher. Beamte vor Ort vermuteten, dass es einen Zusammenhang mit dem bevorstehenden G20-Gipfel gibt. Von den Tätern fehlte jede Spur. Der Zusammenhang mit G20 wird nun geprüft.

Banner am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (Credit: SPIEGEL ONLINE) Die Demonstranten gegen den G20-Gipfel dürfen im Protestcamp auf der Halbinsel Entenwerder 300 Schlafzelte für jeweils zwei bis drei Personen aufbauen. Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht (OVG) gab einer Beschwerde der Anmelder des Camps am Mittwoch teilweise statt. Ursprünglich sollten 1500 Schlafzelte aufgestellt werden. Kirchen und Privatleute haben zahlreiche Gestrandete bei sich aufgenommen. Auch das Schauspielhaus öffnete seine Türen. Am Mittwochabend hing ein Banner mit der Aufschrift "sleeping is not a crime" an dem Gebäude.

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) verteidigte den Gipfel im Vorfeld gegen Kritik. "Es gab selten eine Zeit, in der dieses Treffen so wichtig, so nötig war wie heute", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Donnerstag. Er finde es zwar entsetzlich, dass solche Treffen nur noch unter riesigem Sicherheitsaufgebot stattfinden könnten. Aber der Dialog der G20 sei für die Welt überlebenswichtig.

Bereits am Mittwochabend haben die Rapper Samy Deluxe sowie Jan Delay und Denyo von den "Beginnern" haben mit einem Spontan-Auftritt für Begeisterung unter den G20-Demonstranten gesorgt. Auf einem Wagen gaben die Hamburger Musiker Statements ab, darunter: "Ich bin Pazifist, ich will keinen Stress, ich will nur, dass sich Donald Trump aus dieser Stadt verpisst". Samy Deluxe forderte die Teilnehmer auf, sich mit einem "Peace"-Zeichen zum friedlichen Protest zu bekennen. (Foto: DPA)

Am Mittwochabend und in der Nacht verliefen die G20-Proteste weitestgehend ruhig. Statt mit Krawalle zeigten sich die Demonstranten vor allem kreativ. Das könnte sich heute ändern: Um 16.00 Uhr soll am Fischmarkt der "Welcome to Hell"-Protest starten. Die Polizei rechnet mit Ausschreitungen.