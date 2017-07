+++ G20-Newsblog +++ CDU-Politiker will linke Szenetreffs schließen lassen

CDU-Innenpolitiker Armin Schuster fordert die Räumung linker Zentren wie der Roten Flora in Hamburg. "Linke Zentren wie die Rote Flora in Hamburg oder die Rigaer Straße in Berlin müssen konsequent dichtgemacht werden", sagte Schuster der "Rheinischen Post". Es dürfe in Deutschland "keine rechtsfreien Räume geben, nicht für arabische Clans, Islamisten oder Neonazis, und auch nicht für Linksradikale", sagte Schuster hinzu, der selbst ausgebildeter Polizist ist.