+++ G20-Newsblog +++ Olaf Scholz: "Eine große Sache für unsere Stadt"

Bürgermeister Olaf Scholz nach eigener Aussage ohne zu zögern zugesagt. Er habe einen Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen und gleich Ja gesagt, sagte der SPD-Bundesvize am Freitag bei einem dpa-Politik-Talk in Hamburg. "Tatsächlich glaube ich, dass das eine große Sache ist für unsere Stadt." Die große Herausforderung, die damit verbunden sei, sei offensichtlich. "Da darf man nicht vor zurückschrecken." Als die Anfrage zur Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg kam, hat

Mit einem Landungsboot, zwei Unterwasserdrohnen und drei Hubschraubern soll die Marine womöglich zur Sicherung des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg beitragen. Über entsprechende Anfragen sei aber noch nicht endgültig entschieden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Bei dem Boot handelt es sich demnach um das vergleichsweise alte Landungsboot "Lachs". Es ist offen und für kurze Transportwege geeignet.