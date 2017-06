+++ G20-Newsblog +++ Unbekannte entfernen Radmuttern an Autos von Polizisten 

Warme Mahlzeiten, Snacks und Getränke: Die Verpflegung der Polizisten im G20-Einsatz scheint gesichert. Für die mindestens 15.000 Beamten hat die Hamburger Polizei 185.000 Verpflegungsbeutel, 100.000 warme Mahlzeiten sowie 600.000 Liter Kalt- und Warmgetränke geordert. Diese Mengen werden allerdings nicht allein an den beiden Gipfeltagen verspeist, sondern in der Zeit des gesamten Einsatzes, der am Donnerstag offiziell begann. Für den gesamten Einsatzzeitraum hat die Polizei 160.000 Übernachtungen in 143 Hotels und anderen Unterkünften gebucht. Auch die Bundespolizei, die im Raum Hamburg mit mehr als 3300 Beamten im Einsatz ist, hat Hotels reserviert, zumeist Doppelzimmer mit Frühstück

Knapp zwei Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben mehr als 1100 Kritiker friedlich gegen das Treffen der Staats- und Regierungschefs demonstriert. Rund 430 Menschen protestierten am Samstagabend unter dem Motto "GeSa to Hell" im Stadtteil Harburg gegen die für den Gipfel eingerichtete Gefangenensammelstelle (GeSa). Die Polizei war mit mehreren hundert uniformierten Beamten im Einsatz. Viele Teilnehmer kritisierten das massive Polizeiaufgebot als "völlig unverhältnismäßig". Mit Plakaten, auf denen etwa "Freiheit stirbt mit Sicherheit" und "Solidarität mit allen Squats" stand, taten sie ihren Unmut kund. Die Stimmung sei zeitweise "verbal aggressiv" gewesen, berichtete die Polizei. Bereits am Nachmittag hatten nach Polizeiangaben etwa 720 Menschen für eine Änderung der Flüchtlingspolitik demonstriert. Unter dem Motto "Wir sind hier" forderten die Teilnehmer soziale Rechte für alle. Die Teilnehmer warfen den Wirtschaftsmächten der G20 vor, die Gründe für Flucht und Migration zu befördern: "Sie verursachen Kriege, sie beuten unsere Länder aus."



Grünen-Chef Cem Özdemir hat an die G20-Gegner appelliert, bei ihren Protesten gegen das Treffen auf Gewalt zu verzichten. "Friedlicher Protest ist verbrieftes Grundrecht - Gewalt und Eskalation hingegen sind keine legitimen Formen des Widerspruchs, sondern Ausdruck einer den Rechtsstaat verachtenden Haltung", sagte Özdemir der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Für Gewalt gebe es keinerlei Rechtfertigung. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geäußert. Am Samstag beginnt sich der Protest in Hamburg zu formieren. Gegner des Treffens wollen unter dem Motto "Wir sind hier" eine Änderung der Migrationspolitik fordern. Am Abend richtet sich eine Aktion gegen eine für den Gipfel eingerichtete Gefangenensammelstelle im Stadtteil Harburg.



Mit einer Wasserbombenschlacht haben G20-Gegner in Hamburg gegen den Gipfel protestiert. Die etwa 200 Demonstranten wandten sich mit der Aktion auf dem Neuen Pferdemarkt im Stadtteil St. Pauli vor allem gegen Einschränkungen während des Treffens und gegen die sogenannte blaue Zone, in der während des Gipfels Demonstrationen verboten sind. Die Kundgebungsteilnehmer, darunter viele Kinder, bewarfen sich mit Wasserbomben, bespritzten sich mit Wasserpistolen oder mit Sprühflaschen. Einige Demonstranten waren in Regenkleidung gekommen, andere im Bademantel. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf. Die Organisatoren hatten mit etwa 500 Teilnehmern gerechnet.

Die Hamburger Polizei hat zwei Verdächtige kurzzeitig festgenommen, die Straftaten bei dem Treffen geplant haben sollen. Die in Berlin gemeldeten Männer seien als linksextremistische Gewalttäter bekannt, teilte die Polizei mit. Die 23 und 27 Jahre alten Männer fielen demnach einem Anwohner in der Nacht zum Donnerstag in Hamburg-Altona auf. Beamte überprüften ihre Identität und entdeckten in ihrer unmittelbaren Nähe einen Transporter mit Berliner Kennzeichen. Den Polizeiangaben zufolge fanden sie darin Sprechfunkgeräte, Latexhandschuhe, Einwegschutzanzüge und Streusandkisten. Außerdem sei eine Liste mit Kennzeichen ziviler Polizeifahrzeuge gefunden worden.



Die Polizei geht davon aus, dass die Verdächtigen zur Vorbereitung schwerer Straftaten im Zusammenhang mit dem G20-Gipfel nach Hamburg reisten. Nach ihrer vorläufigen Festnahme seien die Männer wieder freigelassen worden. Allerdings sprach die Polizei ein Aufenthaltsverbot für die Umgebung des Messegeländes sowie des Schanzenviertels aus.

Mexikaner gegen Trump" - einer Soli-Aktion, bei der in zahlreichen Kneipen der scharfe Hamburger Kult-Tomatenschnaps ausgeschenkt wird - haben Aktivisten nun zum " Das Protestcamp hat ein Gericht verboten, doch die G20-Gegner haben längst andere Ideen für ihren Protest. Nach "" - einer Soli-Aktion, bei der in zahlreichen Kneipen der scharfe Hamburger Kult-Tomatenschnaps ausgeschenkt wird - haben Aktivisten nun zum " Massencornern gegen G20 " aufgerufen. Mit dem gemeinsamen Abhängen an Straßenecken und vor Kiosken soll am 4. Juli kurz vor dem Gipfel noch mal das Zeichen gesetzt werden: Die Straße gehöre den Bürgern.

Wie groß ist das Risiko von Straßenschlachten und gewalttätigen Übergriffen beim G20-Gipfel? Die Behörden rechnen inzwischen mit bis zu 10.000 gewaltbereiten Demonstranten, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet. Darunter dürften demnach bis zu 7000 Anhänger der autonomen Szene sein, zu deren Hochburgen Hamburg zählt. Ausschreitungen sind nach Einschätzung der Experten aber nicht nur von den Linksextremisten zu befürchten: Auch gewaltbereite Anhänger der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK und mit diesen verfeindete nationalistische Türken seien in Hamburg zu erwarten, hieß es.

Mit einem Landungsboot, zwei Unterwasserdrohnen und drei Hubschraubern soll die Marine womöglich zur Sicherung des G20-Gipfels Anfang Juli in Hamburg beitragen. Über entsprechende Anfragen sei aber noch nicht endgültig entschieden worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums am Freitag in Berlin. Bei dem Boot handelt es sich demnach um das vergleichsweise alte Landungsboot "Lachs". Es ist offen und für kurze Transportwege geeignet.

Protestcamp im Stadtpark der Hansestadt verboten. Es handle sich dabei nicht um eine grundrechtlich geschützte Versammlung, heißt es in dem Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat ein gegen den G20-Gipfel geplantes. Es handle sich dabei nicht um eine grundrechtlich geschützte Versammlung, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Beschluss der Richter . Das geplante Camp aus bis zu 3000 Zelten solle nicht in erster Linie der Kundgabe einer Meinung dienen, sondern Schlaf- und Verpflegungsmöglichkeiten bieten. Die vorgesehenen Veranstaltungen erforderten auch nicht, dass die Teilnehmer rund um die Uhr - wie etwa bei einer Mahnwache - ihre Meinung öffentlichkeitswirksam präsentierten. Dem Programm zufolge sollten vielmehr alle Veranstaltungen abends enden. Das Vorleben einer alternativen Lebensweise allein sei aber nicht vom Versammlungsrecht geschützt.

Als die Anfrage zur Ausrichtung des G20-Gipfels in Hamburg kam, hat Bürgermeister Olaf Scholz nach eigener Aussage ohne zu zögern zugesagt. Er habe einen Anruf von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommen und gleich Ja gesagt, sagte der SPD-Bundesvize am Freitag bei einem dpa-Politik-Talk in Hamburg. "Tatsächlich glaube ich, dass das eine große Sache ist für unsere Stadt." Die große Herausforderung, die damit verbunden sei, sei offensichtlich. "Da darf man nicht vor zurückschrecken."