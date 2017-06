Hamburg Merkel findet G20-Protest gut - aber bitte friedlich

Wenn im Juli die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer nach Hamburg kommen, wollen Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Bei einem Vorbereitungstreffen hat Kanzlerin Angela Merkel das ausdrücklich begrüßt - und die Demonstranten zu friedlichem Protest aufgerufen.

"Ich weiß, dass ein G20-Gipfel oder die politische Agenda eines solchen Gipfels auch Kritiker hat", sagte die CDU-Politikerin. "Das ist aus demokratischer Sicht, das will ich ausdrücklich sagen, auch gut so." Friedliche Kritik sei grundgesetzlich geschützt - "aber, ich betone, es sollte auch friedliche Kritik sein", sagte Merkel bei einem Dialog mit Nichtregierungsorganisationen zu dem G20-Treffen.

Aktivisten vor allem aus der linken Szene mobilisieren zu Protesten gegen die Tagung, es werden Ausschreitungen befürchtet. Am Montag wurden in ganz Deutschland mehrere Brandanschläge auf Bahnstrecken verübt. In einem im Internet veröffentlichten Bekennerschreiben wird ein direkter Bezug zu dem G20-Treffen hergestellt.

DER SPIEGEL

Die Politiker treffen sich am 7. und 8. Juli in den Messehallen, in unmittelbarer Nähe zum Schanzenviertel, ein Zentrum der linksalternativen Szene. Insgesamt sind zum Thema G20 mehr als 25 Demonstrationen angemeldet, die zum Teil bereits im Vorfeld stattfinden. Während der Gipfeltage rechnet die Polizei mit schweren Krawallen, 7000 bis 8000 gewaltbereite Autonome werden erwartet.

Die Hamburger Polizei rüstet sich deshalbzum größten Einsatz ihrer Geschichte. Etwa 20.000 Polizisten aus ganz Deutschland und aus mehreren befreundeten Staaten werden im Einsatz sein.

Merkel dankte am Montag den Sicherheitskräften für ihren Einsatz: "Für die Organisatoren, für die Sicherheitskräfte und nicht zuletzt für die Stadt und ihre Bürger wird dieses G20-Treffen eine Herausforderung sein, das wissen wir."

Merkel warnte die Teilnehmer des Gipfels vor politischen Alleingängen. Gerade in schwierigen Zeiten sei ein solcher Gipfel eine Chance, gemeinsame Interessen zu finden, sagte sie. Zugleich kritisierte sie den Ausstieg von US-Präsident Donald Trump aus dem Pariser Klimaabkommen scharf. Das sei ein "herber Rückschlag" - isolieren wolle sie den US-Präsidenten allerdings in Hamburg nicht.