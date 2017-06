G20-Gipfel in Hamburg Wo Trump absteigt

Hamburgs Hotels sind an Wochenenden den Ansturm von Touristen gewohnt. Doch der G20-Gipfel Anfang Juli wird selbst für stresserprobte Hoteliers zur Herausforderung. Wenn die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer mit ihrer teils mehrere hundert Mitglieder umfassenden Gefolgschaft in die Hansestadt kommen, werden Unterkünfte knapp. Sämtliche Spitzenhotels sind ausgebucht.

US-Präsident Donald Trump musste sich bereits ein Ausweichquartier suchen. Er kommt Medienberichten zufolge während des Gipfels im Gästehaus des Senats unter. Offiziell bestätigen will dies niemand. "Das Gästehaus steht für Staatsgäste zur Verfügung", heißt es lediglich bei der Pressestelle des Senats. Die klassizistische Villa könnte sich unter Sicherheitsaspekten anbieten. Denn sie liegt auf einer Landzunge - auf einer Seite mit Aussicht auf die Außenalster und auf der anderen direkt an einem Gewässer namens Feenteich.

Das Gebäude kann von US-Sicherheitskräften und Polizei womöglich besser geschützt werden als ein Hotel in der Innenstadt, wo mit Krawallen von Gipfel-Gegnern gerechnet wird. Auf der anderen Alsterseite im US-Generalkonsulat soll einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge Trumps Stab untergebracht werden.

Darüber, wo die Staatsgäste während des Gipfels übernachten werden, hüllen sich die Hoteliers in Schweigen. Bundeskanzlerin Angela Merkel soll in Hamburgs Vorzeigeadresse "Atlantic Kempinski" wohnen. Dauergast Udo Lindenberg wird der Kanzlerin vermutlich nicht über den Weg laufen. Auf dem Tourneeplan des Rockmusikers steht für den 8. Juli ein Liveauftritt in Leipzig.

Auch das Bundespresseamt in Berlin verrät nicht, wo die Staats- und Regierungschefs untergebracht sind. "Das Auswärtige Amt unterstützt die Delegationen bei der Hotelsuche", sagte ein Sprecher lediglich. Die Buchung sei Sache der jeweiligen Delegation.

Das Luxushotel "Vier Jahreszeiten" will weder bestätigen noch dementieren, dass der saudische König Salman das komplette Hotel für sich gebucht hat. Laut "Hamburger Abendblatt" haben sich die Saudis sämtliche 156 Zimmer und Suiten gesichert. Weil die Delegation, zu der auch der neue Kronprinz Mohammed bin Salman gehören soll, aus mehreren hundert Personen bestehe, habe das Königshaus zudem noch Räume in zwei weiteren Hotels der Stadt gebucht, berichtete die Zeitung.

Die chinesische Delegation mit Präsident Xi Jingping wird im "Grand Elysee" an der Rothenbaumchaussee unterkommen. "Wir dementieren das nicht", sagte eine Hotelsprecherin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wiederum wohnt Berichten lokaler Blätter zufolge während des Gipfels im Sofitel unweit des Rathauses.

Russlands Präsident Wladimir Putin teilt sich laut "Hamburger Morgenpost" das "Park Hyatt" mit Kanadas Premier Justin Trudeau. Von dem Fünf-Sterne-Hotel in Hamburgs Zentrum ist es ebenfalls nicht weit zur Alster. Zu Fuß werden die beiden dorthin wegen der Sicherheitsauflagen aber wohl nicht schlendern dürfen.

Einen kurzen Weg zueinander haben auch Großbritanniens Premierministerin Theresa May, Indiens Ministerpräsident Narendra Modi, Brasiliens Präsident Michel Temer und Nguyen Xuan Phuc aus Vietnam. Sie wohnen den Berichten zufolge gemeinsam im "Reichshof" unweit des Hamburger Hauptbahnhofs. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steigt demnach im "Mövenpick" im Schanzenpark ab. Damit übernachtet er in unmittelbarer Nähe des Gipfeltreffens in den Messehallen.