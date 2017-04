G20-Gipfel in Hamburg Polizisten und Senat streiten über Demoverbot

Mitten in Hamburg wollen sich im Juli Vertreter der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen - in unmittelbarer Nähe der linken Szenehochburg Schanzenviertel. Für Stadt und Sicherheitskräfte eine große organisatorische Aufgabe, die bereits Wochen zuvor für heftigen Streit sorgt: Zum Beispiel über die Frage, ob während des G20-Gipfels in der Innenstadt demonstriert werden darf, oder nicht.

Die Polizei will das verbieten und hatte am vergangenen Wochenende ein Demonstrationsverbot für die Innenstadt angekündigt. Justizsenator Till Steffen schränkte jedoch am Dienstag ein: "Wir sind uns im Senat einig, es wird keine Demonstrationsverbotszone geben."

Eine Interessenvertretung von Polizisten kritisierte diese Entscheidung nun. Er sei fassungslos und wütend, sagte der Hamburger Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Joachim Lenders. Dadurch maßregle der Senat die Polizei und lade geradezu dazu sein, "die Stadt auseinanderzunehmen". "Der Senat betreibt mit seiner Entscheidung ein gefährliches Vabanquespiel und riskiert dabei ohne Not den sicherheitspolitischen Super-GAU", so Lenders, der selbst für die CDU in der Bürgerschaft sitzt.

Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Unter anderem werden dafür US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Hansestadt erwartet.

Dagegen formiert sich seit Monaten europaweit Protest. Allein die Veranstalter einer Demonstration am 8. Juli erwarten bis zu 100.000 Teilnehmer. Die Polizei hält sich offiziell noch mit Prognosen zurück. Intern aber rechnet sie mit schweren Krawallen. Knapp 2000 gewaltbereite Demonstranten werden nach SPIEGEL-Informationen allein aus Deutschland erwartet, aus dem Rest Europas noch einmal mindestens genausoviele. Insgesamt könnten es 150.000 Demonstranten werden.

"Es wird selbstverständlich möglich sein, während des Gipfels sehr sichtbar zu demonstrieren und sehr sichtbar auch abweichende Meinungen, Kritik und ähnliches zu äußern", sagte Steffen. Auch große Demonstrationen könnten an einem zentralen Ort ein Zeichen setzen.