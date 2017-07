Wirkung von G20-Beschlüssen Der Gute-Wille-Gipfel

Für den deutschen G20-Chefunterhändler Lars-Hendrik Röller sind es anstrengende Wochen. Die Aufgabe des "Sherpa", wie die Spitzenbeamten intern genannt werden, war wohl noch nie so kompliziert. Denn Röller muss sich um die Amerikaner kümmern. Erst Ende vergangener Woche war er zuletzt Washington.

Das Team um US-Präsident Donald Trump wirkt erratisch, Absprachen werden über den Haufen geworfen - so war es zuletzt in Berlin zu hören. Vor einem Monat hat Trump seinen G20-Sherpa ausgetauscht - der selbst erst seit Januar im Dienst war - und mit Everett Eissenstat einen neuen Mann für den Gipfel in Hamburg auserkoren.

Das letzte Sherpa-Treffen vor der Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs beginnt an diesem Dienstag. "Ohne hier in Details zu gehen, kann ich sagen, dass noch viele schwierige Fragen anstehen", sagt Regierungssprecher Steffen Seibert.

Von den Beamten ist der größte Teil der Papierarbeit getan, verbleibende strittige Punkte können die Staats-und Regierungschefs am 7. und 8. Juli noch selbst ausräumen. Was sich im Abschlusskommuniqué wiederfinden wird, dürfte sich erst am Samstag zeigen. Alle Teilnehmer müssten dem Dokument zustimmen, so diese Woche Regierungssprecher Steffen Seibert. Ein indirekter Hinweis, dass es angesichts des Streits um zentrale Fragen wie freier Welthandel oder Klimapolitik keine Frontstellungen - etwa 19 Staaten gegen die USA - geben soll.

Merkel trifft Trump - vor dem Gipfel



Kanzlerin Angela Merkel wird sich voraussichtlich bereits am Donnerstagabend, also vor Beginn des Gipfels, mit dem US-Präsidenten in Hamburg treffen. Themen sind dort unter anderem gemeinsame Initiativen gegen den Terror sowie die Finanzierung von Friedenseinsätzen der Uno.

Immer wieder wird die G20-Runde als "Weltregierung in Reserve" bezeichnet. Ist das gerechtfertigt? Lohnt die ganze Aufmerksamkeit?

Was auf solchen Gipfeln vereinbart wird, das obliegt ja letztlich dem guten Willen der Teilnehmer, es am Ende auch umzusetzen. Die G20 sind nicht die EU. Es gibt folglich kein Organ, das die Umsetzung ihrer Vereinbarungen überwacht. Entsprechend wolkig lesen sich stets die Abschlusserklärungen, hier tauchen weiche Selbstverpflichtungen wie "sind sich einig", "haben sich darauf verständigt" oder "streben an" auf. So wird es natürlich auch in Hamburg sein. Sind die G20 also ein Papiertiger?

Von der guten Absicht zum Vertrag

Nein, Erklärungen aus G20-Gipfeln sind durchaus in konkrete Verträge eingeflossen, wenn auch oft über Umwege und erst Jahre später, wie ein prominentes Beispiel zeigt:

2007 wurde während der deutschen Ratspräsidentschaft, damals ebenfalls unter Merkel, in der damaligen (kleineren) G-8-Runde in Heiligendamm versucht, Klimaschutzziele in das Abschlussdokument aufzunehmen. Es gelang schließlich, alle acht Teilnehmer auf den von Wissenschaftlern erstellten IPCC-Bericht der Uno zu verpflichten, wonach eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 bis 2,5 Grad Celsius zwingend erforderlich ist.

Tatsächlich kam auch später von der größeren G20-Runde Unterstützung für die IPCC-Studie. Doch dann brauchte es fast ein Jahrzehnt, bis 2015 auf dem Weltklimagipfel der Uno in Paris ein rechtlich verbindliches Weltklima-Abkommen beschlossen wurde, das die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius halten soll. Dieses Abkommen stellte US-Präsident Trump jüngst in Frage.

Der eigentliche Gründungsakt der G20-Runde war die weltweite Finanzkrise 2008/2009. Zwar hatte es zuvor auf Ebene der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs regelmäßige Treffen gegeben, doch erst diese Krise war der Startpunkt für regelmäßige Treffen der Staats- und Regierungschefs.

Umsetzung schwierig - siehe Basel III

Der Grund: Um für die Zukunft die Risiken für ähnlich hochgefährliche Bedrohungen der Weltwirtschaft zu verringern, brauchte es der Zustimmung der höchsten Entscheidungsträger. Zwar waren die Beschlüsse der damaligen G20-Runde eigentlich rechtlich unverbindlich. Dennoch: Die Selbstverpflichtung wurde ernst genommen, eine Reihe von G20-Maßnahmen in nationales Recht - insbesondere in der EU und in den USA - umgesetzt.

Einige Beispiele:

So finden sich viele Versprechen der G20-Runde zur Finanzregulierung in dem nahezu tausendseitigen "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection"-Gesetz der USA wieder. So wurde zum Beispiel die US-Finanzaufsicht umgebaut und mehrere neue US-Behörden gegründet, Hedgefonds mussten sich registrieren lassen und werden seitdem strenger überwacht, systemrelevante Banken wurden identifiziert, die Regeln für Verbriefungen verschärft, ebenso auch für Ratingagenturen.

Auf dem G20-Treffen im südkoreanischen Seoul wurde im Jahr 2010 vereinbart, dass Banken weltweit eine höhere Eigenkapitalquote für Krisenzeiten aufzubauen haben. Diese Regulierung fand ihren Niederschlag im Finanzabkommen "Basel III", das seitdem sukzessive die frühere Vereinbarung "Basel II" ersetzt.

Am Beispiel von "Basel III" lässt sich allerdings auch aufzeigen, wie schwierig die Umsetzung der Beschlüsse immer wieder ist. Es brauchte vier Jahre, bis die Bestimmungen über strengere Eigenkapitalvorschriften in der EU in Kraft treten konnten. Und die US-Seite hat - bereits lange vor Trump - bis heute das Basel-III-Abkommen nicht umgesetzt.