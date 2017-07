G20-Gipfel in Hamburg: Polizei verhindert genehmigtes Protestcamp

Die Straße ist dicht. Aus dem Lautsprecherwagen dröhnt Drum 'n' Bass, die Essensausgabe läuft. In Gruppen sitzen die verhinderten Campteilnehmer auf dem Boden - oder bauen ihre Zelte und Pavillons nun auf dem Asphalt oder am Wegesrand auf.

Dazwischen genervte Rennradfahrer und Wochenendausflügler - die Straße ist ein Teilstück eines beliebten Wegs entlang der Elbe. Alles das geschieht unter den Augen sehr vieler Polizisten, die alle Zufahrtswege zum Elbpark Entenwerder kontrollieren.

Dabei sollte die Straße eigentlich frei bleiben und die Zelte als Protestcamp auf den weiten Grünflächen südöstlich der Hamburger Innenstadt aufgebaut werden. Noch in der Nacht zu Sonntag hatte das Hamburger Verwaltungsgericht das Verbot der Versammlungsbehörde aufgehoben. Der Weg war also frei für die von den Anmeldern erwarteten 5000 Teilnehmer - inklusive Workshop-Zelten, Schlafplätzen, Duschen, Küchen und Versammlungszelten.

Die Hamburger Polizei interpretiert das Urteil allerdings anders: Übernachtungen seien ebenso wenig von der Versammlungsfreiheit gedeckt wie Kochgelegenheiten. Auf direkte Anweisung des Gesamteinsatzleiters für den G20-Gipfel, Hartmut Dudde, verwehrte die Polizei den Camporganisatoren die Zufahrt zum Elbpark - das Camp sollte nur auf deutlich kleinerer Fläche als ursprünglich geplant aufgebaut werden. Schlaf- und Küchenzelte sowie Waschgelegenheiten oder Toiletten überhaupt nicht. Die Gespräche zwischen Polizei und Anmeldern endeten ohne Einigung.

Die Versammlungsbehörde bietet uns freundlicherweise an, 1/2 der Fläche (!) und ohne Schlafplätze (!!) zu beziehen. #NoG20 #Antikap_Camp — Antikap. Protestcamp (@Antikap_Camp) 2. Juli 2017

Wütende Gesichter auf beiden Seiten

Am späten Nachmittag wirkte die Lage einigermaßen friedlich, allerdings räumte Polizeisprecher Timo Zill ein, die Situation sei "fragil" und könne sich leicht hochschaukeln. Als ein Lkw mit Material für das Camp kam, zeigte sich, was das heißt: Dutzende Polizisten stoppten den Laster, Campteilnehmer liefen dazu, Gerangel, Sprechchöre "Haut ab!", wütende Gesichter auf beiden Seiten.

Die Anmelder des Camps zeigten sich verwundert und etwas ratlos darüber, dass sich die Polizei über die Gerichtsentscheidung hinwegsetzt: "Es gibt nicht einmal einen schriftlichen Bescheid, gegen den wir vor Gericht vorgehen könnten", klagte der Campsprecher.

Klingner, Anwalt des Protestcamps: Das hier ist Putsch der Polizei gegen Justiz #nog20 #yeswecamp pic.twitter.com/aUlPgLmmQ5 — FC⚡MC info (@fcmc_info) 2. Juli 2017

Für Beobachter ist es rätselhaft, warum die Polizei mit ihrer Entscheidung die G20-Gegner beschneidet. Die Halbinsel Entenwerder ist recht weit von der Innenstadt und den Anfahrtswegen der Gipfelteilnehmer entfernt und von der Polizei recht gut zu kontrollieren. Laut Polizeisprecher Zill biete ein Camp mit Übernachtungsmöglichkeit "Rückzugsräume für militante Gipfelgegner" und das sei nicht genehmigungsfähig.

Seit Wochen gibt es Ärger um die zwei großen zum G20-Gipfel geplanten Protestlager. Zunächst wurde für ein Camp im Stadtpark erbittert darum gestritten, ob ein Zeltlager überhaupt aufgebaut und ob dort auch übernachtet werden darf. Das Bundesverfassungsgericht hatte das generelle Verbot des Camps aufgehoben - der Standort Entenwerder war die Kompromisslösung.

Auch ein zweites Protestcamp im Altonaer Volkspark genehmigte die Versammlungsbehörde nur unter der Maßgabe, dass dort weder übernachtet noch gekocht wird. Das Camp musste zudem an den äußersten nordöstlichen Rand des Parks rücken, so weit entfernt von der Innenstadt wie möglich. Am Samstagmittag begannen die Veranstalter mit dem Aufbau von Zirkus- und Versammlungszelten - unter aufmerksamer Beobachtung der Polizei.

Wie sich die Situation im Elbpark Entenwerder entwickelt, war am frühen Abend unklar. Die Veranstalter riefen zur Mobilisierung auf. Die Vollversammlung des alternativen Zentrums Rote Flora wurde kurzfristig von dem Gebäude im Schanzenviertel an den geplanten Standort des Protestcamps verlegt.